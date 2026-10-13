На прошлой неделе стало известно о планах Mazda выпустить пикап нового поколения, а пока мы решили представить, как может выглядеть новинка.

Среднеразмерный пикап BT-50 появился в 2006 году, он был сделан на платформе Ford Ranger и пришёл на смену пикапам B-Series. Это единственная модель Mazda, которая не производится и не продаётся на домашнем рынке в Японии, а его основой производственной родиной является Таиланд. Сегодня на конвейере третье поколение пикапа, оно разработано на платформе Isuzu D-Max и дебютировало летом 2020 года. В 2024 году модель получила рестайлинг, теперь же на очереди полностью новое поколение.

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Как и предыдущие поколения, новый пикап позаимствует платформу у существующей модели. Пока нет подтверждённой информации, кто именно станет донором, среди возможных вариантов — будущий Isuzu D-Max либо Changan, с которым у Мазды уже есть плоды сотрудничества. За основу для рендеров мы взяли китайский пикап Changan Hunter. Пока не было информации о внешнем виде будущей новинки, однако можем предположить, что грузовичок получит оригинальное оформление в современной стилистике марки: U-образное обрамление решётки радиатора либо её заглушки со светодиодной подсветкой, габаритные огни в верхней части и встроенные в бампер блоки основного света. Задняя часть также обновлена за счёт оригинальных фонарей, объединённых светодиодной полосой.

Рендер нового пикапа Mazda BT-50

Нынешний рестайлинговый пикап BT-50 в базовой версии оснащается турбодизелем 2.2 RZ4F, выдающим 163 л.с. и 400 Нм крутящего момента, в паре с 8-ступенчатым «автоматом» либо 6-ступенчатой «механикой». У топового варианта под капотом турбодизель 3.0 4JJ3 (190 л.с., 450 Нм) в сочетании с 6АТ. Что же касается возможного донора для нового пикапа Changan Hunter K50, то он является последовательным гибридом типа EREV: 2,0-литровый бензиновый двигатель (190 л.с.) работает как генератор для подзарядки батареи, а суммарная отдача двух электромоторов составляет 326 л.с. и 529 Нм крутящего момента.

Рендер нового пикапа Mazda BT-50

Дебют нового пикапа Mazda ожидается в 2028 году. Между тем, в ТОП-10 российского рынка по итогам прошлого месяца снова вошёл кроссовер CX-5.