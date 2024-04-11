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Новый престижный кроссовер Mazda CX-80 показался живьём

11.04.2024 1237 0 0

Мировую премьеру SUV справит уже на следующей неделе. О технике сама марка пока не рассказала. Впрочем, скорее всего, новый кроссовер разделит начинку с младшим CX-60.

Европейское подразделение Mazda анонсировало новинку – 18 апреля состоится презентация трехрядного кроссовера CX-80. В глобальном масштабе это будет уже четвертая модель престижного семейства SUV, построенных на платформе с продольным расположением мотора и основным задним приводом: она присоединится к CX-60, CX-70 и CX-90. Кроссовер Mazda CX-80 появится на многих рынках, за исключением США. При этом в Европе грядущий кросс окажется лишь второй роскошной Маздой – там он займет позицию флагмана.

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Свой анонс компания сопроводила тизерами. Впрочем, дизайн давно не секрет, ведь еще в феврале в Сеть выложили патентные изображения Mazda CX-80. Судя по ним, «восьмидесятка» будет растянутой версией Mazda CX-60 (этот кроссовер – строго пятиместный). К слову, по аналогичному рецепту сделаны и другие дорогие Мазды: кроссовер CX-70, по сути, является пятиместной версией CX-90, который имеет трехрядный салон.

Mazda CX-80 на патентных картинках
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Mazda CX-80 на патентных картинках
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Mazda CX-80 на патентных картинках
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Mazda CX-80 на патентных картинках
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Mazda CX-80 на патентных картинках
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Но кое-какие фишки CX-80 все же достанутся. В частности, другим станет задний бампер; увеличат окошки за задними стойками, вдобавок их будут обрамлять более массивные хромированные вставки. Как сообщили в компании, длина CX-80 составит почти пять метров, колесная база – более трех метров. Показатели Mazda CX-60 – 4740/4745 мм (в зависимости от рынка) и 2870 мм.

Переднюю часть салона наверняка оформят, как у остальных престижных кроссоверов. При этом объявлено, что для второго ряда будет предусмотрено три конфигурации, среди вариантов – два отдельных сиденья «в сочетании с центральной консолью».

Mazda CX-60
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Mazda CX-60
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Mazda CX-60
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Mazda CX-60
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Mazda CX-60
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Про технику пока ни слова, но, скорее всего, ее Mazda CX-80 разделит с CX-60. В гамму последнего входят бензиновый атмосферник 2.5 и рядный турбодизель V6 3.3 (оба мотора могут иметь мягкогибридный довесок), кроссовер с младшим индексом также бывает в виде полноценного подзаряжаемого гибрида с установкой на основе бензинового двигателя 2.5. Разумеется, у CX-80 будет полный привод

В Европе предварительные заказы на новый трехрядный кроссовер начнут принимать в мае, до местных дилеров новинка доберется осенью. В Германии, например, Mazda CX-60 сегодня стоит от 47 390 евро.

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