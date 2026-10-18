Новинки ×

Новый приключенческий кроссовер Acura: первые изображения

18.10.2026 1330 0 0
Новый приключенческий кроссовер Acura: первые изображения

На этой неделе стало известно о планах компании Acura выпустить несколько новых моделей в ближайшие годы, одной из которых станет приключенческий кроссовер. Мы решили представить, как он может выглядеть.

Нынешняя модельная гамма премиального бренда Acura состоит из четырёх моделей, всего одна из которых является легковой – лифтбек Integra, созданный на базе Honda Civic. Остальные модели компании представляют из себя кроссоверы – компактный ADX, среднеразмерный RDX и флагманский MDX. Через пару лет появится RDX нового поколения, ещё более крупный по сравнению с MDX флагманский паркетник с тремя рядами сидений, а также новый приключенческий кроссовер, который и стал героем этой статьи.

Honda Passport TrailSport
Honda Passport TrailSport
1 / 3
Honda Passport TrailSport
Honda Passport TrailSport
2 / 3
Honda Passport TrailSport
Honda Passport TrailSport
3 / 3

Пока опубликован единственный тизер будущей новинки, на котором крупным планом изображено колесо с высокопрофильной «зубастой» резиной и многоспицевым диском. Ожидается, что кроссовер станет люксовым аналогом достаточно успешного Honda Passport TrailSport последнего поколения. Пока неизвестно, насколько сильно будет отличаться версия Acura, но наверняка она получит полностью оригинальную переднюю часть в актуальном стиле марки: изображённый на рендерах паркетник имеет двухуровневую оптику в стиле весеннего концепта бренда, при этом он сохранил традиционную решётку радиатора. Боковины и остекление остались неизменными, задняя же часть обновилась за счёт новых фонарей в виде единой светодиодной полоски в стиле ещё одного концепта компании – кроссовера RSX, представленного в августе прошлого года. Также изменилась форма крышки багажника и дизайн заднего бампера, а колёсные диски соответствуют тизеру.

Рендер нового кроссовера Acura

О технической части будущей новинки пока также ничего неизвестно, поэтому можем ориентироваться на нынешний Honda Passport TrailSport. Как и предшественник, он оснащается бензиновым атмосферником V6 3.5, мощность которого выросла с 284 до 289 л.с. при неизменном крутящем моменте (355 Нм). Автоматическая коробка передач стала 10-ступенчатой вместо 9-ступенчатой, привод полный – i-VTM4 второго поколения с индивидуальными муфтами подключения задних колес. Длина нового Passport равна 4841 мм, ширина – 2019 мм, высота – 1857 мм, колёсная база – 2890 мм.   

Рендер нового кроссовера Acura

Появление кроссовера ожидается в первой половине 2028 года. Между тем, месяц назад Acura поставила на паузу производство паркетника MDX Type S.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Acura Honda Honda Passport
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / История Мебель, гитары, гостиницы, автомобиль: суперкар Yamaha OX99-11, который никуда не поехал Пожалуй, Yamaha – это единственная в мире компания, которая добилась признания одновременно у меломанов, профессиональных музыкантов, любителей мототехники и автопроизводителей. Учитывая огр... 462 1 0 18.10.2026
Статьи / Колёсная база Как правильно ездить в сильный дождь и не потерять управление Сильный дождь требует не столько особых приёмов вождения, сколько более спокойной манеры езды. Нужно снизить скорость, увеличить дистанцию, отказаться от резких торможений и перестроений. Ве... 1867 0 2 17.10.2026
Статьи / История Карнавал на колёсах: тест на знание истории и особенностей Ford Fiesta Ford Fiesta – это «маленький большой» автомобильчик европейского отделения Ford, оказавший заметное влияние на формирование образа городского хэтчбека В-класса семидесятых-двухтысячных годов... 895 1 2 17.10.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 52913 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 16445 12 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 11462 6 3 25.08.2026
Обсуждаемое
6 Не спеши ты нас хоронить: почему дизель живее всех живых
5 Новый Tesla Roadster превратился в летающее зубило, и это всё ещё прот...
4 В России запретили несколько китайских грузовиков
Новые комментарии
Change privacy settings