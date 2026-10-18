На этой неделе стало известно о планах компании Acura выпустить несколько новых моделей в ближайшие годы, одной из которых станет приключенческий кроссовер. Мы решили представить, как он может выглядеть.

Нынешняя модельная гамма премиального бренда Acura состоит из четырёх моделей, всего одна из которых является легковой – лифтбек Integra, созданный на базе Honda Civic. Остальные модели компании представляют из себя кроссоверы – компактный ADX, среднеразмерный RDX и флагманский MDX. Через пару лет появится RDX нового поколения, ещё более крупный по сравнению с MDX флагманский паркетник с тремя рядами сидений, а также новый приключенческий кроссовер, который и стал героем этой статьи.

Honda Passport TrailSport 1 / 3 Honda Passport TrailSport 2 / 3 Honda Passport TrailSport 3 / 3

Пока опубликован единственный тизер будущей новинки, на котором крупным планом изображено колесо с высокопрофильной «зубастой» резиной и многоспицевым диском. Ожидается, что кроссовер станет люксовым аналогом достаточно успешного Honda Passport TrailSport последнего поколения. Пока неизвестно, насколько сильно будет отличаться версия Acura, но наверняка она получит полностью оригинальную переднюю часть в актуальном стиле марки: изображённый на рендерах паркетник имеет двухуровневую оптику в стиле весеннего концепта бренда, при этом он сохранил традиционную решётку радиатора. Боковины и остекление остались неизменными, задняя же часть обновилась за счёт новых фонарей в виде единой светодиодной полоски в стиле ещё одного концепта компании – кроссовера RSX, представленного в августе прошлого года. Также изменилась форма крышки багажника и дизайн заднего бампера, а колёсные диски соответствуют тизеру.

Рендер нового кроссовера Acura

О технической части будущей новинки пока также ничего неизвестно, поэтому можем ориентироваться на нынешний Honda Passport TrailSport. Как и предшественник, он оснащается бензиновым атмосферником V6 3.5, мощность которого выросла с 284 до 289 л.с. при неизменном крутящем моменте (355 Нм). Автоматическая коробка передач стала 10-ступенчатой вместо 9-ступенчатой, привод полный – i-VTM4 второго поколения с индивидуальными муфтами подключения задних колес. Длина нового Passport равна 4841 мм, ширина – 2019 мм, высота – 1857 мм, колёсная база – 2890 мм.

Рендер нового кроссовера Acura

Появление кроссовера ожидается в первой половине 2028 года. Между тем, месяц назад Acura поставила на паузу производство паркетника MDX Type S.