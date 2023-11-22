Новый Saleen 302 White Label Mustang: мощнее, но не дороже стоковой «тёмной лошадки»

Компанию Saleen основал в 1983 году американский гонщик Стив Салин, начинала она с тюнинга Мустангов, а пика славы достигла в 2000-х, когда выпускала среднемоторный суперкар Saleen S7 собственной разработки. В 2017 году Стив Салин соблазнился предложением китайский инвесторов из города Жугао провинции Цзянсу и основал вместе с ними китайскую компанию Jiangsu Saleen Automotive Technologies (JSAT), которая должна был стать крупным автопроизводителем: в китайском модельном ряду Saleen помимо спорткаров были заявлены городской электрокар и кроссовер, началось строительство завода с потенциальной мощностью в 400 тысяч машин в год.
Увы, китайское предприятие Салина оказалось афёрой, местный председатель правления Ван Сяолинь присвоил себе полученные под ложные обещания инвестиции со стороны китайский властей и сбежал в США, суд впоследствии ликвидировал JSAT и связанные с ней структуры, ну а американская компания Saleen вернулась к тому, с чего начинала — к тюнингу Мустангов и других моделей Ford.
Ford Mustang седьмого поколения справил мировую премьеру в сентябре прошлого года, но в широкой продаже он появился лишь минувшим летом, так что тюнеры только недавно начали с ним работать и постепенно буду выжимать из него все соки.
Под капотом Saleen 302 White Label Mustang находится 5,0-литровый атмосферный V8 Coyote, на стоковом Mustang GT он выдаёт 487 л.с., на версии Dark Horse — 507 л.с., а Saleen поднял планку до 517 л.с., при этом, как утверждается, расход топлива больше не стал.
К особенностям Saleen 302 White Label Mustang также относятся перекроенный передок с новой конфигурацией воздуховодов и новым бампером с прикрученным к нему сплиттером, расширенные пороги, развитое антикрыло на корме, спортивная подвеска Racecraft Gen 5, 20-дюймовые колёсные диски и мощные тормоза от Saleen. Салон заново обшит чёрной кожей и замшей с контрастной жёлтой прострочкой, на центральном тоннеле со стороны переднего пассажира установлен нештатный боковой упор.
Получается, что по уровню доработок Saleen 302 White Label Mustang находится примерно на уровне стокового Ford Mustang Dark Horse, но чуть превосходит его по мощности и имеет оригинальный стиль. Стоит Saleen 302 White Label Mustang от 61 990 долларов, тогда как за Ford Mustang Dark Horse с учётом доставки и необходимых сборов нужно выложить минимум 61 510 долларов.
В недалёком будущем вслед за начальной версией White Label на базе нового Мустанга последуют Yellow Label от Saleen мощностью 755 л.с. и Black Label мощностью 811 л.с. — они, разумеется, будут заметно дороже.
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