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  • Новый Saleen 302 White Label Mustang: мощнее, но не дороже стоковой «тёмной лошадки»

Новый Saleen 302 White Label Mustang: мощнее, но не дороже стоковой «тёмной лошадки»

22.11.2023 63 0 0

Легендарное американское тюнинг-ателье Saleen начало работу с Мустангом седьмого поколения и сделала на его базе новый спорткар 302 White Label Mustang — он является начальным в гамме и имеет под капотом «всего» 517 л.с., но в будущим Стив Салин сотоварищи представят куда более мощные версии.

Компанию Saleen основал в 1983 году американский гонщик Стив Салин, начинала она с тюнинга Мустангов, а пика славы достигла в 2000-х, когда выпускала среднемоторный суперкар Saleen S7 собственной разработки. В 2017 году Стив Салин соблазнился предложением китайский инвесторов из города Жугао провинции Цзянсу и основал вместе с ними китайскую компанию Jiangsu Saleen Automotive Technologies (JSAT), которая должна был стать крупным автопроизводителем: в китайском модельном ряду Saleen помимо спорткаров были заявлены городской электрокар и кроссовер, началось строительство завода с потенциальной мощностью в 400 тысяч машин в год.

Увы, китайское предприятие Салина оказалось афёрой, местный председатель правления Ван Сяолинь присвоил себе полученные под ложные обещания инвестиции со стороны китайский властей и сбежал в США, суд впоследствии ликвидировал JSAT и связанные с ней структуры, ну а американская компания Saleen вернулась к тому, с чего начинала — к тюнингу Мустангов и других моделей Ford.

Ford Mustang седьмого поколения справил мировую премьеру в сентябре прошлого года, но в широкой продаже он появился лишь минувшим летом, так что тюнеры только недавно начали с ним работать и постепенно буду выжимать из него все соки.

Под капотом Saleen 302 White Label Mustang находится 5,0-литровый атмосферный V8 Coyote, на стоковом Mustang GT он выдаёт 487 л.с., на версии Dark Horse — 507 л.с., а Saleen поднял планку до 517 л.с., при этом, как утверждается, расход топлива больше не стал.

К особенностям Saleen 302 White Label Mustang также относятся перекроенный передок с новой конфигурацией воздуховодов и новым бампером с прикрученным к нему сплиттером, расширенные пороги, развитое антикрыло на корме, спортивная подвеска Racecraft Gen 5, 20-дюймовые колёсные диски и мощные тормоза от Saleen. Салон заново обшит чёрной кожей и замшей с контрастной жёлтой прострочкой, на центральном тоннеле со стороны переднего пассажира установлен нештатный боковой упор.

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Получается, что по уровню доработок Saleen 302 White Label Mustang находится примерно на уровне стокового Ford Mustang Dark Horse, но чуть превосходит его по мощности и имеет оригинальный стиль. Стоит Saleen 302 White Label Mustang от 61 990 долларов, тогда как за Ford Mustang Dark Horse с учётом доставки и необходимых сборов нужно выложить минимум 61 510 долларов.

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В недалёком будущем вслед за начальной версией White Label на базе нового Мустанга последуют Yellow Label от Saleen мощностью 755 л.с. и Black Label мощностью 811 л.с. — они, разумеется, будут заметно дороже.

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