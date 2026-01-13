Новинки ×

Компания Volkswagen готовит новую модель, прототипы которой попались фотошпионам в конце прошлого года. Благодаря получившимся фотографиям у нас есть возможность составить первое представление о том, как будет выглядеть новинка.  

В 2023 году немецкий автопроизводитель объявил о сотрудничестве с китайской компанией Xpeng (она была основана в 2014 году и специализируется на «умных» электромобилях). Результатом этого сотрудничества станут сразу несколько новых моделей, одна из которых — электрический седан Volkswagen с нехарактерным для марки дизайном.

Основой для новинки послужит одна из самых ярких моделей прошлого года — лифтбек Xpeng P7 второго поколения, премьера которого состоялась прошедшим летом. Volkswagen получит схожие пропорции с длинным капотом и достаточно большой колёсной базой, а также схожую форму остекления со «скрытыми» передними стойками. При этом дизайн передней части здесь совершенно иной: вытянутые почти во всю ширину блоки ходовых огней практически идентичны таковым на ещё одной грядущей новинке — кроссовере Volkswagen ID.Unyx 08. Блоки основного света встроены в бампер и визуально объединены с контрастными вставками на боковинах. Сзади схожие по форме с передними габаритами фонари, а ниша номерного знака встроена в бампер.

Рендер нового седана Volkswagen

Как уже говорилось, новый Volkswagen будет сделан на платформе лифтбека Xpeng P7 второго поколения. Технические характеристики пока не подтверждены, китайская же модель предлагается в трёх версиях, базовая оснащена 367-сильным электромотором и батареей ёмкостью 74,9 кВт*ч, заявленный запас хода – 702 км по китайскому циклу CLTC. Второй вариант оснащён тем же электромотором, но при этом более ёмким аккумулятором (92,2 кВт*ч), который обеспечивает дальнобойность в 820 км. Наконец, топовый вариант с двумя электромоторами располагает 594 л.с. и батареей от «среднего» исполнения, заявленный запас хода здесь чуть меньше — 750 км.

Рендер нового седана Volkswagen

Премьера новинки ожидается в ближайшие месяцы. Между тем, на прошлой неделе дебютировал флагманский кроссовер Volkswagen ID.Era 9X.

электромобиль рендеры "Колёса.ру" новинки Volkswagen Xpeng Xpeng P7

 

