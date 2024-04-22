Новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии стартует на Moscow Raceway 28-29 апреля

Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) открывает новый сезон, который для главного чемпионата страны по дрифту станет юбилейным – в 15-й раз в истории турнира будет определён сильнейший спортсмен. Один из трёх десятков пилотов завоюет чемпионский титул и либо впервые станет чемпионом RDS GP, либо окажется многократным обладателем престижного звания.

Традиционно первый этап RDS GP 2024 пройдёт в Москве на трассе Moscow Raceway, где 28-29 апреля соберутся звезды дрифта и тысячи их поклонников. Вместе с болельщиками на трибунах автодрома за событиями в прямом эфире смогут следить десятки тысяч фанатов по всему миру. Для тех, кто не сможет лично присутствовать на подмосковном автодроме, прямая трансляция всех сессий уик-энда – от квалификации и ТОП-32 в воскресенье до ТОП-16 и финальных заездов в понедельник – будет идти на платформе RDS TV.

Эксклюзивный Nissan Z от Георгия Чивчяна

В статусе действующего чемпиона новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии начнёт красноярец Георгий Чивчян, который выступит на совершенно новом автомобиле – в межсезонье единственный двукратный обладатель Кубка мира по дрифту FIA IDC и четырёхкратный победитель RDS GP построил первый в России подготовленный для дрифта спорткар Nissan Z. Новейшая модель уже проявила себя на мировом уровне, но для российского автоспорта это будет абсолютный дебют. Учитывая колоссальный опыт самого Гочи и его команды TAKAYAMA FORWARD AUTO, подготовленный с использованием фирменных ноу-хау автомобиль должен быть конкурентоспособным с самого старта.

Вместе с Георгием Чивчяном в 2024 году в составе TAKAYAMA FORWARD AUTO продолжат выступать победитель этапов RDS GP, опытный Роман Тиводар, и недавний дебютант серии, но уже призер этапов Тимофей Добровольский, для которого этот сезон станет вторым в главном чемпионате страны по дрифту. Оба спортсмена сохранят верность привычным для себя Nissan Silvia S15, подготовленным красноярским коллективом.

Новая BMW от вице-чемпиона

Ворвавшийся в элиту RDS GP с первого же сезона Антон Козлов в 2024 году пересядет за руль нового автомобиля. На место BMW придёт… BMW, только более свежая – ретро-купе 3 Series поколения E30 сменит двухдверка 2 Series в кузове F22. Обновление машины во многом продиктовано изменениями в техническом регламенте Гран-При Российской Дрифт Серии. То, как покажет себя вице-чемпион на новом автомобиле, станет одной из интриг предстоящего чемпионата.

Напарниками Антона Козлова по Carville Racing станут завсегдатай RDS GP Никита Шиков, который продолжит выступления за рулём своей Toyota Supra A90, и действующий чемпион межрегиональной серии RDS EUROPE Григорий Бурлуцкий. Последний уже выступал в Гран-При Российской Дрифт Серии на единичных этапах, а сейчас проведёт первый полный сезон в турнире на своей BMW 2 Series.

Ещё одна Toyota Supra A90

Команда Fresh Racing после непростого сезона возвращается в борьбу с желанием с первого же этапа включиться в чемпионскую гонку. Помочь в этом должны модернизированные автомобили, среди которых будет и вторая в RDS GP модель Toyota Supra последнего поколения A90.

Новый спорткар получит в своё распоряжение основатель коллектива Денис Мигаль, напарниками которого в новом сезоне останутся опытнейшие сибиряки Дамир Идиятулин и Евгений Лосев – оба спортсмена московской команды продолжат выступать на Toyota Supra поколения A80, доработанных и настроенных под их стиль пилотирования.

Команда имени BMW

Одним из главных сюрпризов сезона стало капитальное перевооружение коллектива LUKOIL Racing Drift Team, который сохранил состав пилотов, но на две трети обновил парк автомобилей. В 2023 году только Григорий Гусев выступал на BMW 3 Series поколения E92, а в сезоне-2024 на немецкое купе пересядут и Андрей Астапов, и Денис Сорокопуд.

Все автомобили будут оснащены одинаковыми двигателями, что должно облегчить команде работу с техникой на этапах. Очевидно, что это решение легендарная команда подсмотрела у лидеров RDS GP из TAKAYAMA FORWARD AUTO, которая давно перешла на унифицированную технику для всех своих пилотов. Позволит ли это LUKOIL Racing Drift Team улучшить свои результаты и вернуться к победам – покажет новый сезон.

Аркадий Цареградцев и молодёжь

Образцом стабильности, не считая изменения названия команды, можно считать коллектив «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт», который сохранил и состав пилотов, и автомобили. Команда выставит на старт три спорткара Nissan – два купе 370Z и одну двухдверку 350Z, которые в межсезонье были модернизированы.

Сами пилоты тоже не сидели сложа руки и активно тренировались. Владислав и Илья Поповы стали одними из главных открытий RDS GP 2023, и сейчас им предстоит показать, как вырос их уровень с учётом полученного опыта. В мастерстве Аркадия Цареградцева не сомневается никто, так что от Царя ждут включения в борьбу с первого же этапа. Чемпиону 2022 года пора наконец-то прервать «сухую» серию – целый год без побед.

Усиленный состав трёх команд

В сезоне-2024 три коллектива усилили свой состав. Прошлогодняя команда-дебютант TimeUp к своему лидеру Леониду Шнайдеру и опытному Максиму Гроссману добавила Артема Шабанова. Вице-чемпион RDS EUROPE 2023 дебютирует в главной дрифт-серии России и вполне может стать одной из сенсаций предстоящего турнира.

Что касается команды VSTeam carX, то в этом году она будет представлена сразу тремя автомобилями. Основатель команды Алексей Вахтин и его напарник по прошлому сезону Евгений Спирин пересядут на свежепостроенные Toyota Supra A80 и получат поддержку в лице Анатолия Щербака, который в этом году влился в состав коллектива на Nissan 200SX.

Команда АВТОБАН AIMOL также будет выступать тремя пилотами, но с обновлённым на две трети составом. Опытнейший Дмитрий Ермохин сохранил своё место, а его напарниками стали вернувшийся в RDS GP Сергей Сак и дебютант турнира Сергей Кузнецов, который будет пилотировать Flanker F – российский дрифтовый гиперкар остаётся в серии!

В личном зачете на первом этапе RDS GP заявлены два петербуржца на BMW 2 Series – Антон Клямко и Николай Горковенко, а также завсегдатай серии Антон Дмитриенко на Nissan Silvia S15 и новичок турнира Владислав Ерофеев, который будет выступать за рулём Nissan 370Z.

Судейская бригада RDS GP 2024

Практика неизменной на протяжении всего сезона судейской коллегии, которую впервые опробовали в 2021 году, останется и в сезоне RDS GP 2024. На протяжении семи этапов оценивать выступления спортсменов Гран-При Российской Дрифт Серии в квалификациях и парных заездах предстоит профессиональным судьям Антону Новикову, Владимиру Сафонову и Станиславу Долгих. Все трое имеют огромный опыт как судейства, так и выступлений в дрифте.

Расписание 1 этапа RDS GP 2024 на трассе Moscow Raceway:

28 апреля, воскресенье

8:30-9:30 – тренировки

10:00-13:30 – квалификация

14:00-15:00 – торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

15:30-18:30 – парные заезды ТОП-32

29 апреля, понедельник

9:00-10:30 – тренировки

11:30-12:30 – парад пилотов и автограф-сессия

13:00-14:30 – парные заезды ТОП-16

16:00-18:00 – парные заезды ТОП-8 / ТОП-4 / финал

18:30-19:00 – церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома Moscow Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV – квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.

О трассе Moscow Raceway

Автодром Moscow Raceway стал первой трассой европейского уровня в России. Открытый в 2012 году, трек сертифицирован по категориям FIA Grade 1 (Международная автомобильная федерация) и FIM B (Международная мотоциклетная федерация), что позволяет проводить на автодроме гонки уровня Формулы-1 и World Superbike.

За всё время существования автодрома на нём проходили этапы ведущих международных серий DTM, WSBK, World Series by Renault, FIA WTCC, FIA GT, Blancpain Series, а также российских RDS GP, РСКГ, RSBK, Russian Endurance Challenge и TRD Endurance.

Статистика RDS GP на Moscow Raceway

2021 год

Квалификация: Георгий Чивчян (94 балла)

Топ-3 парных заездов: Аркадий Цареградцев (победитель), Евгений Лосев, Георгий Чивчян

2022 год (1 этап)

Квалификация: Дамир Идиятулин (100 баллов)

Топ-3 парных заездов: Дамир Идиятулин (победитель), Роман Тиводар, Георгий Чивчян

2023 год (1 этап)

Квалификация: Дамир Идиятулин (100 баллов)

Топ-3 парных заездов: Антон Козлов (победитель), Чарльз НГ, Георгий Чивчян

Партнёрский материал