Новый внедорожник Haval H9 скоро стартует в России: бензин или дизель

Во втором поколении рамный вездеход радикально преобразился снаружи и внутри, а также подрос. Кроме того, у модели появился новый турбодизель.

На фирменных картинках внедорожник Haval H9 второй генерации показали в Китае в самом начале текущего года, публичную премьеру там провели в апреле в рамках Пекинского автосалона. При этом, что любопытно, еще до анонса модели на родине она успела засветиться… в России! Так, «второй» H9 продемонстрировали на презентационном слайде для местных дилеров. Однако только сейчас российское подразделение Haval официально объявило о выходе такого вездехода на наш рынок: старт продаж намечен на третий квартал 2024-го, наряду с паркетником Haval H3 новый H9 будут реализовывать через отдельную дилерскую сеть Haval Pro.

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Как и предшественник, Haval H9 второго поколения имеет рамную конструкцию. У свежей модели независимая подвеска на двойных поперечных рычагах спереди и задняя подвеска с пятью рычагами и неразрезным мостом. Внешность оформили в стиле брутальных кроссоверов бренда: в частности, рамник выглядит, как увеличенная копия предназначенного для КНР паркетника Haval Raptor (он же Menglong). Особенности дизайна экстерьера H9 – помещенные в квадратные рамки круглые светодиодные фары, внушительная радиаторная решетка с горизонтальными плашками и крупной надписью Haval, раздвоенные задние фонари в черных вертикальных блоках. На распашной багажной двери – бокс для хранения.



Новый Haval H9 для России

Длина российского нового Haval H9 равна 4950 мм, колесная база – 2850 мм. Для сравнения, показатели предыдущего внедорожника для РФ – 4856 и 2800 мм соответственно. Заявленный дорожный просвет нашего «второго» вездехода – 224 мм. Для модели предусмотрены 18- или 19-дюймовые колеса.



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Интерьер адресованного России внедорожника еще не продемонстрировали – марка ограничилась словесным описанием. Судя по всему, внутри наш H9 повторил версию для Китая: внутри установлены отдельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (14,6 дюйма), при этом SUV сохранил физические клавиши. Российский Haval H9 будет доступен с семиместным салоном. Сообщается, что со сложенным третьим и вторым рядом сидений объем багажника составит 1598 литров. Модели также обещаны трехзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция кресел, беспроводная зарядка для смартфона, USB-разъемы (по два спереди и сзади), панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, внедорожный круиз-контроль.



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В России новый Haval H9 предложат с двумя моторами на выбор. Бензиновая турбочетверка 2.0 перешла с предыдущего SUV: она выдает 218 л.с. и 380 Нм и работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. А вот турбодизель – новый, объемом 2,4 литра: этот двигатель выдает 184 л.с. и 480 Нм, он комплектуется 9АТ. Для прежнего H9 в РФ были предусмотрены турбодизель 2.0 (190 л.с., 420 Нм) и 8АТ, но дизельные вездеходы из продажи уже убрали. Новый H9 будет полноприводным по умолчанию, в его арсенале еще значатся блокировка передних и задних дифференциалов в сочетании с понижающей передачей.



Цены и комплектации внедорожника Haval H9 второго поколения раскроют ближе к дате старта продаж. Уходящий бензиновый SUV сейчас по прайсу стоит от 4 099 000 рублей.