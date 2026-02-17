Новинки ×
17.02.2026 264 0 0
Новый Volkswagen Atlas для США готовится к премьере: есть отличия от «китайца»

Большой трёхрядный кроссовер Volkswagen Atlas второго поколения справит премьеру в начале апреля на автосалоне в Нью-Йорке, а пока можно посмотреть на него в пёстренькой камуфляжной обёртке.

Volkswagen Atlas перового поколения дебютировал в 2016 году и стал самым крупным носителем модульной платформы MQB, производится он на заводе Volkswagen в городе Чаттануга (США, штат Теннеси). Удивительно, но при длине более пяти метров Atlas формально считается в США среднеразмерным кроссовером. В 2020 году у Volkswagen Atlas появилась укороченная пятиместная версия с приставкой Cross Sport. В 2023 году Atlas и Atlas Cross Sport пережили рестайлинг, и вот только теперь кроссовер американской сборки готов перейти в новое поколение.

Американский Volkswagen Atlas первого поколения
Американский Volkswagen Atlas первого поколения
Американский Volkswagen Atlas первого поколения
Американский Volkswagen Atlas первого поколения
Американский Volkswagen Atlas первого поколения
Американский Volkswagen Atlas первого поколения
Пик продаж Volkswagen Atlas в США пришёлся на 2019 год — тогда было реализовано 81 508 экземпляров. В 2025 году Atlas разошёлся в США тиражом 71 044 шт., что на 5,9% меньше продаж в 2024 году, Atlas Cross Sport продан в количестве 31 564 шт. (-18,8%).

В Китае Volkswagen Atlas известен как Volkswagen Teramont и выпускается на заводе совместного предприятия SAIC-VW в городе Нинбо. Во второе поколение китайский кроссовер перешёл ещё весной прошлого года и теперь называется Teramont Pro.

Китайский Volkswagen Teramont Pro
Китайский Volkswagen Teramont Pro
Китайский Volkswagen Teramont Pro
Китайский Volkswagen Teramont Pro
Китайский Volkswagen Teramont Pro
Китайский Volkswagen Teramont Pro
Американский «второй» Atlas полностью рассекретят только в апреле. Новый Atlas Cross Sport тоже вроде как будет, но его покажут попозже, а пока американским СМИ дали покататься на закамуфлированных новых Атласах по замёрзшему озеру в канадской провинции Квебек. Отчёты об этом тест-драйве зарубежные коллеги опубликовали ещё на прошлой неделе, но только вчера пресс-служба Volkswagen of America выложила на своём сайте фотографии.

По тому, что мы видим под пёстренькой оклейкой, можно сделать вывод, что американский Volkswagen Atlas второго поколения внешне будет в значительной степени повторять китайский Teramont Pro, даже бамперы с сетчатыми вставками у этих моделей общие, но у «американца» своя светодиодная начинка фар и фонарей, а также нормальные дверные ручки под естественный хват вместо выдвижных. Интерьер «второго» Атласа пока не засвечен, поэтому мы не знаем, насколько он похож на интерьер китайского Teramont Pro.

В плане техники Atlas второго поколения не сулит покупателям ничего принципиально нового: будет та же платформа MQB, но в улучшенной версии с приставкой Evo, и будет прежний, но слегка доработанный 2,0-литровый бензиновый турбомотор семейства EA888 в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод — передний либо полный, с муфтой отбора мощности на заднюю ось. Отдача двигателя на кроссовере второго поколения пока не раскрыта, на «первом» Атласе он выдаёт 273 л.с. и 370 Нм.

Смена поколений, вероятно, приведёт к тому, что Volkswagen Atlas немного подорожает. Сейчас переднеприводный кроссовер в базовой комплектации SE стоит в США от 40 785 долларов с учётом доставки. Аналогичный Atlas Cross Sport можно купить за 39 775 долларов.

