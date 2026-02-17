Новый Volkswagen Atlas для США готовится к премьере: есть отличия от «китайца»

Большой трёхрядный кроссовер Volkswagen Atlas второго поколения справит премьеру в начале апреля на автосалоне в Нью-Йорке, а пока можно посмотреть на него в пёстренькой камуфляжной обёртке.

Volkswagen Atlas перового поколения дебютировал в 2016 году и стал самым крупным носителем модульной платформы MQB, производится он на заводе Volkswagen в городе Чаттануга (США, штат Теннеси). Удивительно, но при длине более пяти метров Atlas формально считается в США среднеразмерным кроссовером. В 2020 году у Volkswagen Atlas появилась укороченная пятиместная версия с приставкой Cross Sport. В 2023 году Atlas и Atlas Cross Sport пережили рестайлинг, и вот только теперь кроссовер американской сборки готов перейти в новое поколение.

Пик продаж Volkswagen Atlas в США пришёлся на 2019 год — тогда было реализовано 81 508 экземпляров. В 2025 году Atlas разошёлся в США тиражом 71 044 шт., что на 5,9% меньше продаж в 2024 году, Atlas Cross Sport продан в количестве 31 564 шт. (-18,8%).

В Китае Volkswagen Atlas известен как Volkswagen Teramont и выпускается на заводе совместного предприятия SAIC-VW в городе Нинбо. Во второе поколение китайский кроссовер перешёл ещё весной прошлого года и теперь называется Teramont Pro.

Американский «второй» Atlas полностью рассекретят только в апреле. Новый Atlas Cross Sport тоже вроде как будет, но его покажут попозже, а пока американским СМИ дали покататься на закамуфлированных новых Атласах по замёрзшему озеру в канадской провинции Квебек. Отчёты об этом тест-драйве зарубежные коллеги опубликовали ещё на прошлой неделе, но только вчера пресс-служба Volkswagen of America выложила на своём сайте фотографии.

По тому, что мы видим под пёстренькой оклейкой, можно сделать вывод, что американский Volkswagen Atlas второго поколения внешне будет в значительной степени повторять китайский Teramont Pro, даже бамперы с сетчатыми вставками у этих моделей общие, но у «американца» своя светодиодная начинка фар и фонарей, а также нормальные дверные ручки под естественный хват вместо выдвижных. Интерьер «второго» Атласа пока не засвечен, поэтому мы не знаем, насколько он похож на интерьер китайского Teramont Pro.

В плане техники Atlas второго поколения не сулит покупателям ничего принципиально нового: будет та же платформа MQB, но в улучшенной версии с приставкой Evo, и будет прежний, но слегка доработанный 2,0-литровый бензиновый турбомотор семейства EA888 в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Привод — передний либо полный, с муфтой отбора мощности на заднюю ось. Отдача двигателя на кроссовере второго поколения пока не раскрыта, на «первом» Атласе он выдаёт 273 л.с. и 370 Нм.

Смена поколений, вероятно, приведёт к тому, что Volkswagen Atlas немного подорожает. Сейчас переднеприводный кроссовер в базовой комплектации SE стоит в США от 40 785 долларов с учётом доставки. Аналогичный Atlas Cross Sport можно купить за 39 775 долларов.