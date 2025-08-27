Гибридные авто ×
Новый Volvo XC70 оказался слишком дорогим для Китая, поэтому станет глобальным

27.08.2025 736 0 1

В Китае состоялась долгожданная премьера нового среднеразмерного кроссовера Volvo XC70, он оснащён plug-in гибридной силовой установкой и предлагается как с передним, так и с полным приводом. Приём предварительных заказов на Volvo XC70 в Китае уже идёт, полноценные продажи начнутся в сентябре. Позже новый кроссовер появится на других рынках, в том числе в Европе.

Марка Volvo постепенно сдаёт позиции на китайском рынке: по данным CAAM, за первые семь месяцев текущего года она реализовала здесь 71 911 машин, что на 4,5% меньше продаж в январе-июле 2024-го. Благодаря хорошему техническому базису материнского холдинга Geely и собственным высоким инженерным компетенциям современные модели Volvo мало в чём уступают китайским аналогам, вот только стоят слишком дорого.

Типичный пример — новый Volvo XC70, его минимальная цена в Китае на стадии предпродаж составляет 299 000 юаней (3,34 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как более крупный Geely Galaxy M9 на «полном фарше» можно заказать за 258 800 юаней (2,89 млн рублей), а в «базе» новый флагманский SUV от Geely на стадии предпродаж стоит 193 800 юаней (2,17 млн рублей в переводе по текущему курсу), то есть в полтора раза дешевле, чем Volvo XC70. В общем, уже известно, что китайским эксклюзивом новый XC70 не будет — в англоязычном пресс-релизе сказано, что через некоторое время новый кроссовер выйдет на европейский рынок.

В прошлом десятилетии индекс XC70 принадлежал кросс-версии универсала Volvo V70, а теперь его получил полноценный кроссовер на новой модульной платформе SMA (Scalable Modular Architecture), разработанной специально для plug-in гибридных моделей. Габаритная длина нового XC70 — 4815 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1650 мм, колёсная база — 2895 мм, штатные колёса — 19- либо 21-дюймовые. Снаряженная масса — 2110-2275 кг в зависимости от модификации. Модный в Китае «прыщик» лидара над лобовым стеклом для Volvo V70 не заявлен, электронные ассистенты водителя довольствуются радарами, камерами и ультразвуковыми датчиками.

Салон у нового Volvo XC70 строго пятиместный, объём багажника — 408 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1456 л. Скандинавский стиль если и чувствуется, то только в отделочных материалах, а в целом дизайн интерьера типично китайский, со сплюснутым двухспицевым рулём и минимумом физических клавиш, отдельного блока управления микроклимата нет. В подлокотник между передними креслами вмонтирован выдвижной лоток с подстаканниками, он как бы замыкает верхний ярус центрального тоннеля. Центральный мультимедийный экран имеет диагональ 15,4-дюйма. Приборный 12,3-дюймовый монитор дополнен цветным проекционным 92-дюймовым экраном на лобовом стекле. Штатная 1180-ваттная аудиосистема Harman Kardon насчитывает 23 динамика.

Базовый Volvo XC70 переднеприводный, под капотом у него установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 163 л.с., состыкованный с 3-ступенчатой гибридной автоматической коробки передач 3DHT, в которую встроены два электромотора — мощностью 82 и 146 л.с., максимальная совокупная мощность силовой установки — 318 л.с. Время разгона до «сотни» — 8 с, максимальная скорость у всех Volvo сегодня ограничена на отметке 180 км/ч. Ёмкость тяговой батареи — 21,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС для переднеприводной версии пока не указан.

Полноприводный Volvo XC70 на стадии предзаказов стоит 329 900 юаней (3,69 млн рублей), у него на задней оси установлен электромотор мощностью 212 л.с., а передняя часть силовой установки такая же, как у базовой версии кроссовера, максимальная совокупная мощность — 462 л.с., разгон до «сотни» занимает 5,3 с. Ёмкость тяговой батареи — 39,6 кВт·ч, запас хода только на электротяге — более 200 км, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (60 л) — более 1200 км. Технические характеристики обеих версий Volvo XC70 будут уточнены в сентябре, когда в Китае начнутся полноценные продажи кроссовера.

кроссовер Китай новинки гибридные авто Volvo Volvo XC70

 

0 комментариев

