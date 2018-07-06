В конце июня этого года Hyundai запустила в Индии кампанию, посвященную 20-летию присутствия марки в этой стране. В ее рамках будет выпущено несколько видеороликов с памятными событиями, владельцы машин Хёндэ могут поделиться своими историями, плюс клиентам предоставят скидки на сервис. А завершится акция премьерой новой модели – компактного хэтчбека. Как сообщает IndianAutosBlog со ссылкой на представителя Hyundai, новинка дебютирует в конце октября 2018-го. Издание также распространило свежие фото с испытаний хэтча.

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К тестам небольшой «пятидверки» в Индии приступили еще в прошлом году. На данный момент машина известна под внутризаводским индексом AH2. Не исключено, что для новинки возродят имя Santro: хэтч с таким названием вышел на индийский рынок как раз двадцать лет назад (в других странах – Atos), он был первой моделью, вставшей на конвейер местного завода Хёндэ. Индийский Сантро сменил поколение в 2003-м, его выпуск прекратился в 2014-м.

По предварительным данным, новый хэтчбек построен на модернизированной версии платформы от компакта Hyundai i10 первой генерации. В линейку моторов может войти бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» Epsilon 1.1 – таким двигателем оснащался и прежний Santro, у той модели он выдавал 64 л.с. Ожидается, что AH2 предложат с пятиступенчатой «механикой» и роботизированной трансмиссией (у Santro были МКП и четырехступенчатый «автомат»).

Производство нового хэтча также наладят в Индии, он, вероятно, вытеснит компакту Eon из местной линейки Hyundai. Одними из главных конкурентов новинки станут Maruti Suzuki Celerio и Tata Tiago. За пределы индийского рынка AH2, скорее всего, не выберется.

Ранее сообщалось о том, что Hyundai готовит еще одну новую модель для Индии – кроссовер, который окажется меньше и дешевле Creta. «Паркетник» представят в следующую году.