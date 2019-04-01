Новый Chevrolet Trailblazer: компактный паркетник вместо рамного вездехода

Новый Chevrolet Trailblazer: компактный паркетник вместо рамного вездехода

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Премьера нового кроссовера Chevy, получившего имя Trailblazer, пройдет на автосалоне в Шанхае, который откроется 16 апреля. Компанию этой модели составит Tracker следующей генерации.
 

Россияне хорошо знакомы с Chevrolet Trailblazer – рамный внедорожник, ближайшим родственником которого является пикап Colorado, когда-то выпускали в нашей стране. Главные рынки для вездехода сегодня – страны Юго-Восточной Азии и Южной Америки. В самом Китае Trailblazer пока не продают. Там модель с таким названием появится позже в этом году, однако, судя по тизеру, который сегодня распространил местный офис Chevrolet, к рамному внедорожнику «поднебесный» Trailblazer никакого отношения не имеет: на картинке мы видим небольшой кроссовер, он стоит рядом с другой грядущей премьерой марки – паркетником Tracker второго поколения. Никаких подробностей о новых SUV производитель не предоставил.

Слева - новый Chevrolet Trailblazer для Китая, справа - новый Chevrolet Tracker

Слева — новый Chevrolet Trailblazer для Китая, справа — новый Chevrolet Tracker

Судя по тизеру, внешний облик локального Trailblazer выполнен в стиле кроссовера Blazer, дебютировавшего летом прошлого года. В частности новый паркетник получил похожие радиаторную решетку и двухъярусную головную оптику. Но вот корма у шанхайской премьеры оформлена по-другому, плюс наружные зеркала находятся почти впритык к передним стойкам, а не на дверях, как у Blazer. Ну и опять же размеры – Trailblazer по своим габаритам, скорее, сопоставим с Tracker.

Новый Chevrolet Trailblazer для Китая. Пока неизвестно, появится ли модель в других странах

Новый Chevrolet Trailblazer для Китая. Пока неизвестно, появится ли модель в других странах

Напомним, ранее в министерство промышленности КНР внесли фото второго Трэкера и кое-какие характеристики этой модели. Так, длина паркетника второй генерации выросла на 15 мм до 4270 мм, колесная база теперь равна 2570 мм (также на 15 мм больше по сравнению с предшественником). У Blazer же длина составляет 4917 мм, а расстояние между осями – 2857 мм.

Новый Chevrolet Tracker. Этот кроссовер будет глобальной моделью

Новый Chevrolet Tracker. Этот кроссовер будет глобальной моделью

По неофициальным данным, Tracker построен на новой «тележке», разработанной General Motors вместе с китайским концерном SAIC (в основе предыдущей модели лежит «джиэмовская» платформа Gamma II). Не исключено, что местный Trailblazer базируется на той же платформе. Ожидается, что в Поднебесной Трэкер предложат с бензиновой «турботройкой» 1.0 мощностью 115 л.с., которая сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Если Trailblazer окажется родственником этого SUV, то и двигатель, ему, видимо, достанется такой же. Оба кросса, вероятно, будут доступны как с передним, так и с полным приводом.

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Новый Chevrolet Tracker, фото из базы министерства промышленности КНР
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Новый Chevrolet Tracker, фото из базы министерства промышленности КНР

Между тем Chevrolet Blazer тоже скоро доберется до китайского рынка, причем там будут продавать семиместную модель – прототип с тремя рядами показали в 2018-м на автосалоне в Гуанчжоу. В других странах Blazer пока только пятиместный.

Кстати, ранее в Сеть выложили фотографии двух новых кроссоверов Buick. Один из паркетников – это Encore следующей генерации, близнец Трэкера. У второго кросса Buick названия еще нет. Вполне возможно, что безымянный SUV также является родственником Tracker и Trailblazer.

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Chevrolet Blazer
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Chevrolet Blazer
3 / 6
Chevrolet Blazer
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Рамный Chevrolet Trailblazer
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Рамный Chevrolet Trailblazer
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Рамный Chevrolet Trailblazer

Что же касается России, то компактные SUV Chevrolet у нас вряд ли появятся, так как не вписываются в новую стратегию бренда: сегодня американцы продвигают в РФ только дорогие импортные модели (старая Niva от СП GM-Avtovaz не в счет). Возвращение рамного Trailblazer тоже не планируется. А вот Blazer для новой стратегии марки очень даже подходит – кроссовер с ценой чуть меньше, чем у доступного у нас Traverse, наверняка нашел бы своего покупателя. Впрочем, российский офис о появлении Блэйзера официально пока не объявлял.

 

Авторынок Новинки Шанхай американская иномарка кроссоверы Chevrolet Tracker TrailBlazer
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