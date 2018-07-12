Новый электрический кроссовер Skoda получит модификацию eRS

Похоже, что руководство чешской марки готовит некоторые изменения относительно позиционирования моделей с шильдиками RS. Как известно, сейчас эта аббревиатура используется для динамичных модификаций с классическими двигателями внутреннего сгорания, но в ближайшем будущем всё может несколько измениться.

Как сообщает портал Motor1, в будущем шильдик eRS появится на полностью электрическом кроссовере, концепт которого был представлен в прошлом году на автосалоне в Шанхае под названием Vision E, о чём нашим коллегам рассказал руководитель компании по продажам и маркетингу Ален Фейви. Напомним, что на данный момент шильдик vRS гордо носит на себе модель Octavia, но он также не стал исключать возможности по возвращению в строй «заряженного» хот-хэтча Fabia. Также известно, что такой шильдик появится на кроссе Kodiaq.

На фото: Skoda Vision E Concept

Что же касается героя этой новости, то на автосалоне в Шанхае Vision E появился с 102-сильным электромотором спереди и 204-сильным сзади. Не так давно родственная марка Volkswagen представила на автосалоне в Женеве электрический концептуальный седан I.D. Vizzion, у которого двигатели расположены по похожей схеме, что намекает нам об унификации, тем более что обе модели должны быть выведены на дороги общего пользования к 2022 году, хотя обычная модификация кроссовера (та, что без шильдика eRS) будет запущена в 2020 году.

Немаловажно, что глава отдела по продажам и маркетингу рассказал и о некоторых технических характеристиках новинки. Строиться она будет на базе модульной платформы MEB, которая была разработана для электрокаров, что снова-таки роднит её с анонсированными электрическими моделями Volkswagen, а запас хода у серийной версии составит не менее 500 километров, поскольку, по мнению Алена Фейви, выпускать на рынок модель с худшими характеристиками нет никакого смысла.

На фото: структура платформы Volkswagen MEB

Озвучил Ален Фейви и информацию о стоимости серийной версии электрического кросса. По его словам, покупателям он обойдётся минимум в 28 000 фунтов стерлингов (порядка 2 303 700 рублей в эквиваленте), что на 1 300 фунтов дешевле, чем на британском рынке сейчас стоит кросс Karoq в комплектации SE L с пятиместным салоном.

Ранее портал Колёса.ру публиковал рендеры новой кроссовера Skoda Octavia.