Новый Ford Focus ST может получить мотор от Focus RS

Сага о том, какой мотор будет находиться под капотом у новой генерации "заряженного" хэтчбека Focus ST, продолжается.

Годом ранее ведущие зарубежные автомобильные издания были уверены, что модель получит форсированный до предела трёхцилиндровый мотор EcoBoost объёмом 1,5 литра и отдачей в районе 275 лошадиных сил, но согласно новым данным, американцы в этом вопросы всё-таки решили не рисковать, и предпочли ему четырёхцилиндровый мотор, о чём сообщает британское издание Autocar.

По данным наших коллег, Ford всё-таки решил отказаться от установки под капот ST маленького, но форсированного мотора, поскольку при мощности в 275 лошадиных сил, он обладал бы очень малым ресурсом. Решить этот вопрос американцы решили просто: они возьмут турбированную «четвёрку» объёмом в 2,3 литра от Focus RS, уменьшат давление наддува, и установят её под капот Focus ST. Конкурировать Focus ST будет с Renault Megane RS и Peugeot 308 GTi, мощность двигателей которых находится в районе 266-276 лошадиных сил. Работать фордовский мотор будет, якобы, исключительно с шестискоростной «механикой», и это будет последний ST, под капотом у которой будет располагаться классический турбомотор: все следующие ST будут оснащены уже гибридными двигателями. Напомним, что актуальный ST оснащается двухлитровой «четвёркой» на 252 лошадиные силы.

Благодаря переезду на новое шасси С2, новый Focus ST будет приблизительно на 88 килограмм легче актуального автомобиля, вес которого составляет 1437 килограмм. Также новая платформа сделает кузов автомобиля на 20% жёстче, ещё 50% к жёсткости добавится в районе «стаканов» и мест крепления рычагов.

1 / 2 На фото: актуальный Focus ST 2 / 2 На фото: актуальный Focus ST

Ожидалось, что новый Focus ST будет представлен в районе конца 2018 года, но по данным наших коллег, Ford решил перенести презентацию машины на 2019 год.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что новый Ford Focus RS будет 400-сильным.