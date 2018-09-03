03 Сен Новый кроссовер BMW: когда не хочется отставать от Audi и Mercedes, но пока не выходит

Компания BMW готовит к премьере электрокар под названием Vision iNext. Модель представят в этом месяце, но это будет лишь концепт, тогда как Audi и Mercedes-Benz в сентябре покажут уже серийные электромобили – «паркетники» e-tron и EQC соответственно. Новинка BMW, созданная по мотивам прототипа Vision iNext, встанет на конвейер предположительно только в 2021 году.

Самое первое изображение электромобиля баварского бренда засветили еще в мае 2018-го – эскиз продемонстрировали в рамках ежегодного собрания акционеров концерна BMW AG. Тогда же появились данные о том, что прототип будет представлять собой кроссовер с дизайном в стиле Jaguar I-Pace. Судя по свежим картинкам и короткому ролику, информация оказалась верной. Также ожидается, что BMW Vision iNext получил систему автономного управления так называемого четвертого уровня: то есть, машина сможет передвигаться самостоятельно почти при любых условиях, не требуя внимания водителя. Других данных о прототипе пока нет.

Зато в BMW поделились подробностями самой презентации – ее проведут совместно с компанией Lufthansa Cargo, грузовым подразделением авиакомпании Lufthansa. Немцы соберут представителей СМИ в самолете Boeing 777F, там же будет находиться концепт. В это воскресенье, 9 сентября, Боинг отправится из Мюниха в Нью-Йорк, затем в Сан-Франциско, следующая остановка – Пекин. Завершится путешествие 14 сентября во Франкфурте. В каждом из городов запланированы специальные мероприятия, посвященные BMW Vision iNext.

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У премьеры действительно необычный формат, маркетологи бренда удивили. Однако от конкурентов BMW все же сильно отстает. Так, упомянутый выше электрокросс Jaguar I-Pace уже вышел на глобальный рынок, в следующем году стартуют массовые продажи электрических «паркетников» Mercedes-Benz EQC и Audi e-tron (кстати, электрокар Ауди уже встал на конвейер). А первый массовый «зеленый» кроссовер BMW увидит свет лишь в 2020-м – им станет электрическая версия X3. К тому времени Audi и Mercedes наверняка успеют выпустить еще как минимум по одному новому электрокару…