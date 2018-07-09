09 Июл Новый кроссовер из Индии: платформа от Discovery Sport и имя, как у Toyota

Предвестника нового кросса – концепт H5X – индийцы показали в феврале этого года. Товарную модель построят на платформе Land Rover Discovery Sport с поперечным расположением двигателя (Tata владеет компанией Jaguar Land Rover). По информации местных СМИ, серийный «паркетник» получит имя Harrier: официальное заявление должны сделать в ближайшее время. Напомним, кроссовер с таким названием есть в линейке Toyota, однако этот SUV продают только в Японии и Малайзии.

Габариты товарной версии новинки Tata пока неизвестны. Длина прототипа H5X равна 4 575 мм, ширина – 1 960 мм, высота – 1 686 мм, размер колесной базы составляет 2 740 мм. Для сравнения, размеры Discovery Sport: 4 589/2 069/1 724 мм, расстояние между осями – 2741 мм.

По предварительным данным, Tata Harrier не получит моторы от «донора»: вместо двигателей семейства Ingenium кроссовер оснастят двухлитровым турбодизелем Fiat Multijet II мощностью 140 или 170 л.с. Привод у нового SUV Tata будет передним или полным. Модель предложат в пяти- и семиместном вариантах исполнения.

В Индии продажи Harrier начнутся в первой половине следующего года. За пределы домашнего рынка новый кроссовер Tata, скорее всего, не выберется.

1 / 3 На фото: Toyota Harrier 2 / 3 На фото: Toyota Harrier 3 / 3 На фото: Toyota Harrier

«Паркетник» Toyota Harrier актуального, третьего, поколения построен на той же «тележке», что и нынешний Toyota RAV4 (Harrier предыдущих генераций – это клоны Lexus RX). Год назад «японец» обновился: у модели изменили дизайн экстерьера и расширили список оборудования. Кроме того, Toyota Harrier обзавелся бензиновой «турбочетверкой» 8AR-FTS 2.0 мощностью 231 л.с., которая сочетается с шестиступенчатым «автоматом». Привод у кросса с таким мотором – передний или полный. Также в Японии Harrier доступен с прежними «атмосферником» 2.0 (151 л.с.) и гибридной установкой, в состав которой входят работающий по циклу Аткинсона бензиновый двигатель 2.5 (152 л.с.) и два электромотора (143 и 68 л.с.).

Ранее в Сети появились фотографии с тестов нового кроссовера Tata.