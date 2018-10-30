Индийская компания рассекретила экстерьер своего нового флагманского паркетника. На домашний рынок модель выйдет в начале следующего года, позже ее могут отправить и на экспорт.

Предвестника нового кроссовера – концепт H5X – фирма Tata представила в феврале текущего года. В июле индийцы объявили имя серийной версии – Harrier. Напомним, паркетник с таким названием есть в линейке Toyota, однако тот SUV продают только в Японии и Малайзии. Сегодня же компания Tata распространила официальные фотографии своего товарного пятидверного кросса и объявила о старте его производства.

Внешне конвейерный вариант Tata Harrier отличается от прототипа H5X: на концепте головная оптика вкупе с радиаторной решеткой выглядели самобытно, никакую другую модель шоу-кар не напоминал. Серийный же кросс спереди похож на Hyundai Santa Fe последней генерации. Зато корма у «индийца» оригинальная. Снимков интерьера новинки производитель не предоставил.

Harrier стал первой моделью марки, построенной на платформе Land Rover (индийская компания владеет Jaguar Land Rover): речь идет о «тележке» D8, на которой также базируется Discovery Sport. В Tata платформу назвали Omega, позже она, вероятно, ляжет в основу других новинок индийской компании. Габариты Harrier не раскрываются. У прототипа H5X длина равна 4575 мм, колесная база – 2740 мм, показатели Discovery Sport – 4589 и 2741 мм соответственно.

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На домашнем рынке для кроссовера Tata Harrier пока заявлен только один мотор – турбодизель 2.0 Kryotec мощностью 140 л.с. Как сообщают местные СМИ, двигатель не является собственной разработкой Tata – в Kryotec индийская компания переименовала дизель Multijet II концерна Fiat Chrysler. Harrier предложат с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», причем в качестве поставщика АКП, по неофициальной информации, выбрана компания Hyundai. На данный момент неизвестно, есть ли у Harrier полный привод.

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В Индии заказы на новый паркетник уже принимают, хотя цены еще не объявлены. «Живые» продажи начнутся в январе 2019 года. Местные профильные медиа прочат Tata Harrier стартовый ценник в 1 500 000 – 1 600 000 рупий, что эквивалентно примерно 1 345 000 – 1 435 000 рублей по актуальному курсу. Главными конкурентами новинки считаются Jeep Compass (от 1 535 000 рупий или 1 376 000 рублей), Mahindra XUV500 (от 1 257 000 рупий или 1 127 000 рублей) и даже Hyundai Creta (от 950 000 рупий или 852 000 рублей).

Ожидается, что позже индийским клиентам предложат семиместную версию кросса Tata, причем такая модификация может получить другое имя.

Паркетник Harrier наверняка будут поставлять на экспорт, но списка страны, в которых может появиться новый SUV, неизвестны. Впрочем, в России «легковушки» Tata сегодня не представлены, планов продавать такие модели в нашей стране у компании пока нет.