Новый «внедорожный» Audi A6 получил «дополнительный» дорожный просвет

Компания Audi раскрыла подробности о модели следующей генерации. У этого «приподнятого» универсала пневмоподвеска.

Новое поколение седана Audi A6 было представлено ещё в конце февраля 2018 года. Чуть позже, в апреле, немецкая компания показала и обычный универсал A6 Avant. Теперь, спустя больше чем год, настал черёд версии A6 Allroad. Её можно отличить от обычного «сарая» по наличию пластикового обвеса по периметру. Он может быть либо чёрным, либо окрашенным в цвет кузова.

Ещё одно отличие – наличие вертикальных прутьев в решётке радиатора. Как правило, такие украшают переднюю часть полноценных кроссоверов бренда. Помимо этого у «приподнятого» универсала есть рейлинги на крыше, а снизу имеется защита двигателя. Новый Audi A6 Allroad обули в 18-дюймовые покрышки, но опционально покупателям доступны шины диаметром до 21 дюйма.

Салон имеет комбинированную обивку: сиденья отделаны кожей и тканью. У заднего дивана трёхсекционная спинка, разделенная в пропорции 40:20:40. Уже базовая комплектация предполагает наличие электропривода пятой двери. Объём багажника такой же, как и у A6 Avant: 565 литров, а со сложенными задними сиденьями он вырастает до 1 680 литров.

У «внедорожной» версии нового Audi A6 пневмоподвеска (начиная с базовой версии). Дорожный просвет в базовом положении равен 139 мм. Этот показатель на 45 мм больше, чем у обычного универсала модели. Если автомобиль движется со скоростью больше 120 км/ч, расстояние до земли сократится до 124 мм. В режиме Offroad (можно использовать на скорости до 80 км/ч) кузов приподнимается до 169 мм. А Lift даёт возможность увеличить дорожный просвет до максимальных 184 мм, но это возможно только на скорости до 35 км/ч.

Audi A6 Allroad оснащается системой контроля кренов кузова и функцией помощи при спуске с горы: она автоматически ограничивает скорость в диапазоне от 2 до 30 км/ч и заставляет автомобиль тормозить выборочно либо всеми, либо одним из колёс, чтобы осуществить безопасный съезд.

На европейском рынке новый A6 Allroad можно будет купить с трёхлитровыми «турбодизелями» V6 TDI с системой «мягкого гибрида» mild hybrid (в неё входят стартер-генератор с ременным приводом и литий-ионная батарея). Базовый вариант 45 TDI имеет отдачу 231 л.с. и 500 Нм крутящего момента, у среднего (50 TDI) показатели составляют 286 л.с. и 620 Нм, а топовая версия (55 TDI) может похвалиться 349 л.с. и 720 Нм. Все моторы комплектуются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Tiptronic. У всех версий постоянный полный привод с самоблокирующимся центральным дифференциалом. Опционально доступны активный задний дифференциал и полноуправляемое шасси.

На рынок Европы новинка выйдет до конца текущего месяца. Стартовый ценник в Германии составит 61,5 тыс. евро (что эквивалентно более 4,5 млн рублей по актуальному курсу). В дальнейшем «внедорожные» универсалы появятся и других рынках, ожидается также расширение линейки: в неё войдут версии с бензиновыми двигателями. Напомним, у седана А6 в гамме есть бензиновый турбомотор V6 3.0 (340 л.с., 500 Нм), идущий в паре семиступенчатым «роботом» S tronic.