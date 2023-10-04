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Новый Audi A6 Avant e-tron: первые изображения

04.10.2023 298 0 0

Недавно фотошпионами впервые был замечен серийный универсал А6 e-tron во испытаний, благодаря чему у нас есть возможность оценить,как будет выглядеть новинка.

Весной 2021 года на Шанхайском автосалоне был представлен концептуальный лифтбек Audi A6 e-tron, а год спустя к нему присоединился предвестник универсала A6 e-tron Avant. Сейчас немецкая компания готовит серийные версии моделей, свидетельством чему являются фотографии закамуфлированных тестовых образцов. Первым на испытания вышел седан, и мы уже делали его рендеры. А в середине прошлого месяца на тесты вывели и универсальную версию.

Рендер нового A6 Avant e-tron

Новинка в целом будет повторять прошлогодний концепт, однако будет и ряд заметных отличий. Автомобиль получит «двухэтажную» переднюю оптику: в верхней части расположатся узкие ходовые огни, а чуть ниже в бампер встроены блоки основного света. Практически такое же решение ранее было применено на нескольких новых моделях BMW, среди которых «семёрка» последнего поколения и обновлённый кроссовер Х7. Универсал получит традиционные боковые зеркала (впрочем, не исключён и вариант с камерами вместо них в качестве опции) и дверные ручки клавишного типа. Ещё одно существенное отличие от концепта заключается в форме задней оптики и графике светодиодных огней. Кроме того, новинка изображена на более простых серийных дисках, именно с такими сейчас модель проходит испытания.

Рендер нового A6 Avant e-tron

Audi A6 Avant e-tron будет построен на фольксвагеновской платформе PPE (Premium Platform Electric), которую также использует новый кроссовер Q6 e-tron, представленный ровно месяц назад. Силовые установки у них также могут быть аналогичными, хотя полные технические характеристики Q6 e-tron пока не были озвучены. Прототип же оснащён двумя электромоторами общей мощностью 375 л.с. с заявленным запасом хода порядка 600 км по европейскому циклу WLTP.

Концепт A6 Avant e-tron
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Концепт A6 Avant e-tron
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Премьера электрического универсала ожидается в следующем году.

Напомним, в прошлом месяце также показали рестайлинговый кроссовер Audi Q8.   

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