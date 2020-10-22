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Новый Audi Q7. Роскошь быть искушенным

22.10.2020 314 0 0

Главный moneymaker марки четырех колец стал более прогрессивным и инновационным, сохранив фамильные черты. 

 

Партнерский материал

Представленное в 2015 году второе поколение Audi Q7 задало новый тренд в развитии сегмента полноразмерных SUV. Новый Audi Q7 продолжает современную дизайнерскую философию бренда для автомобилей класса SUV. В передней части доминирует крупная восьмиугольная решетка радиатора Singleframe с шестью вертикальными планками. Состоящие из двух секций боковые воздухозаборники, а также пороги, подчеркивающие внушительный дорожный просвет, стали еще более экспрессивными. Фары, которые опционально могут быть оснащены светодиодной технологии HD Matrix с лазерными элементами Audi laser light, подчеркивают ширину полноразмерного SUV. Эффектная хромированная полоса в обновленной задней части создает визуальную связь между узкими задними фонарями и графикой световых элементов и дополнительно подчеркивает горизонтальную архитектуру кузова и роднит с бизнес-седанами марки: A6 и A8.

В движении автомобиль демонстрирует яркий характер в любом из режимов: в  дополнение к усовершенствованной системе динамического рулевого управления всеми колесами в новом Audi Q7 предлагается электромеханическая система активной стабилизации поперечной устойчивости. Регулируемые стабилизаторы сводят к минимуму перемещения кузова во время движения по прямой на неровных дорогах. При вождении в спортивном стиле акцент делается на оптимальной компенсации кренов: стабилизаторы значительно уменьшают угол крена автомобиля в поворотах.

На российском рынке Audi Q7 представлен с высокоэффективным дизельным двигателем V6 мощностью в 249 л.с., демонстрирующим внушительную динамику в 6,9 с в разгоне до 100 км/ч, сочетаясь при этом с высокой экономичностью в 8 л на 100 км пройденного пути в смешанном цикле. Если в вас все еще идет борьба двух типов водителей – горячего юнца и бережливого семьянина, Q7 способен примирить обе стороны.

Какой бы маршрут вы не выбрали, будь то крутые горные серпантины или длинные магистрали, Audi Q7 обеспечит непревзойденный уровень комфорта и удовольствия от вождения в любую погоду и в любом климате. От раскаленного асфальта Сочи до ледовой глади озер в Карелии Q7 цепко держит траекторию движения благодаря легендарной системе полного привода quattro.

Именно Q7, представленный в 2005 году, стал первым внедорожником Audi: уже тогда с системой постоянного полного привода, шестиступенчатой автоматической коробкой передач, пневматической подвеской, множеством электронных ассистентов водителя и функций активной безопасности, став логичным этапом эволюции quattro. Истории, которая длится уже 40 лет. 

Audi Q7 сочетает в себе высочайшее качество исполнения и практичность. Audi Q7 превосходит прямых конкурентов по таким показателям, как длина салона, пространство над головой и на уровне локтей на передних и задних сиденьях. В стандартную комплектацию включен электропривод двери багажного отделения, а опционально предлагается функция управления с помощью движения ноги. Также в качестве опции Audi предлагает улучшенные задние сиденья: все три независимых сиденья имеют собственные регулировки продольного перемещения и угла наклона спинки. А в третий ряд можно добавить два отдельных сиденья, складывающихся при помощи электропривода.

Компоновка кокпита идеально гармонирует с новой цифровой концепцией управления с двумя большими сенсорными дисплеями с тактильной и акустической обратной связью. В выключенном состоянии верхний дисплей почти не виден на черной поверхности панели. Все элементы – от плоской вентиляционной решетки до широкой консоли центрального туннеля – органично вписаны в общую концепцию внутреннего пространства.

Новый Audi Q7 достоин занять свое место не только в сердцах преданных поклонников марки, но и в их гаражах. Поддаться искушению Audi, ощутить прогресс и инновации нового полноразмерного SUV можно в ходе тест-драйва у официальных дилеров Audi.

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