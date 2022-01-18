Новый BAW BJ212: картинки салона и подробности о преемнике китайского «уазика»

Китайские СМИ опубликовали новые картинки внедорожника BAW BJ212 второго поколения и краткую табличку с его техническими характеристиками. Полноценная премьера ожидается ближе к лету, старт производства — в 2023 году.

Выпуск первого поколения рамного внедорожника BAW BJ212 начался в далёком 1965 году, задолго до российского УАЗ-469, так что это скорее российский внедорожник похож на китайский, чем наоборот, при этом у китайской модели в отличие от российской всё-таки будет преемник. Гражданские версии «первого» BAW BJ212 в прошлом году исчезли из продажи, а под конец года марка BAW (входит в состав государственного китайского автоконцерна BAIC) анонсировала совершенно новый BJ212, опубликовав пару эскизов, на основе которых наш художник Никита Чуйко сделал фотореалистичные рендеры.

Теперь же китайский журнал Autohome опубликовал новые картинки и подробности о втором поколении BJ212. Стали известны габариты внедорожника: длина — 4325 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1960 мм, колёсная база — 2460 мм. Новый BJ212 будет предлагаться в двух пассажирских версиях (3 либо 5 дверей, 5 мест, мягкий либо жёсткий верх) либо в виде пикапа с однорядной кабиной, при этом пикап выйдет на рынок только в 2024 году.



Для внедорожника нового поколения заявлены три двигателя, все бензиновые: 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» и два турбомотора — объёмом 2,0 и 2,4 л, мощность пока не объявлена. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый «автомат». Снаряженная масса — от 1550 до 1650 кг в зависимости от исполнения.

Новый BJ212, очевидно, сохранит рамную конструкцию, но подробностей о системе полного привода пока нет. Зато есть два компьютерных рисунка интерьера, из которых становится ясно, то для BJ212 предусмотрены два варианта внутреннего дизайна — попроще с олдскульными мотивами и окрашенной в цвет кузова «приборкой» и побогаче, в духе Jeep Wrangler, с большим мультимедийным экраном на центральной консоли. В обоих случаях есть дополнительные «оффроудные» приборы, горизонтальный поручень для переднего пассажира и два рычага на центральном тоннеле — маленький заведует раздаточной коробкой.



Ждём новых подробностей о новом BAW BJ212. В том, что машина дойдёт до конвейера, сомнений у нас нет, тем более что мода на брутальные внедорожники в Китае сейчас набирает обороты. Например, компания Great Wall в прошлом году запустила отдельный оффроудный бренд Tank, а Chery в начале января анонсировала под маркой Jetour угловатый SUV по мотивам британского Land Rover Defender.



В России брутальные внедорожники тоже очень любят, вот только новый BAW BJ212 у нас вряд ли появится (марка официально в России не представлена), а «родной» УАЗ сегодня совершенно не в состоянии разработать преемника 469-го, он же Хантер, хотя у независимых дизайнеров, помнится, были очень интересные предложения.

