УАЗ в мечтах о новом Хантере: салон не хуже чем у Ford Bronco!

С января по сентябрь этого года дилеры УАЗа смогли реализовать в России только 694 внедорожников Хантер, на 14% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Данные регистраций, которые представило нам агентство «Автостат», дают немного другую цифру: на учёт за первые три квартала поставлены 730 Хантеров, из них 535 оформлены на юридические лица. То есть простых «охотников, рыболовов, туристов», желающих приобрести легендарный российский внедорожник, не набралось и двух сотен…

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Из этих цифр нетрудно сделать вывод, что Хантер, он же в прошлом УАЗ-469, давно исчерпал свой рыночный ресурс и нуждается в замене. Но замены в обозримом будущем не предвидится — заводу дай бог довести до конвейера проект «Русского Прадо», преемника модели Патриот. Других полноценных новинок в ближайшие годы не предвидится — на них нет денег. Но это не мешает пиарщикам УАЗа мечтать о возможном обновлении модельной линейки: они теперь регулярно публикуют в соцсетях современные интерпретации классических «уазиков» от независимых дизайнеров.



Новый УАЗ Хантер

В сентябре мы рассказывали о новой «буханке» от Андрея Давыдова, а теперь предлагаем вашему вниманию новый Хантер от Сергея Крицберга. Рендеры экстерьера нового Хантера от этого дизайнера на официальной страничке УАЗа ВКонтакте были опубликованы ещё в августе, а на этой неделе подоспели изображения салона, так что теперь у нас есть полный комплект, позволяющий оценить проект целиком.



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Как видно из рендеров, Сергей весьма дотошно, но при этом творчески подошёл к сохранению преемственности в дизайне между старым и новым Хантерами, так что здесь будет уместно привести сравнение с американским Ford Bronco нового поколения, который дебютировал летом этого года. Обе машины не стесняются грубых форм, в том числе в салоне, а исполнение дефлекторов системы вентиляции у них и вовсе идентичное.



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В целом «уазик» выглядит чуть проще «американца», но при этом практичнее. Планшет мультимедийной системы можно вынуть из передней панели и свободно использовать за пределами машины. Блок микроклимата расположен выше, чем у Bronco, места для вещей под ним больше. Продумана трансформация салон: из сложенных сидений и полок можно получить полноценную двуспальную кровать. Задний борт сделан в виде сэндвича: между внешней и внутренней панелями есть место для грязный вещей, топора и знака аварийной остановки.



Теоретически Ford Bronco и новый УАЗ Хантер могли бы быть конкурентами, но для этого надо, чтобы в нашей стране был более развитый, незарегулированный рынок и платёжеспособное население, способное приобретать современные рамные внедорожники в огромных количествах. Жаль только — жить в эту пору прекрасную…



Неудивительно, что в комментариях к картинкам нового Хантера на официальной страничке УАЗа сквозит раздражение — мол, картинки чудесные, но, к сожалению, не имеющие к нашей мрачноватой реальной жизни никакого отношения. Ну и далее, конечно, следуют ритуальные пожелания УАЗу перестать фантазировать и заняться реальными делами — например, хотя бы дотянуть до приемлемого уровня качество ныне выпускаемых машин.

