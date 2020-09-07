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Новая «буханка»: УАЗ дразнит, а народ устал ждать

07.09.2020 2681 1 3

Ульяновский автозавод опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети ВКонтакте очередной вариант дизайна новой «буханки».

 

За первое полугодие 2020-го продажи «буханок» в России, которые официально называются УАЗ СГР (старый грузовой ряд), составили 4138 шт., что на 40,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Падение спроса, однако, не означает скорое появление преемника, потому что денег на него у завода нет — дай бог довести до конвейера проект «русского Prado», который, по слухам, забуксовал и дебютирует не раньше чем чрез два года.

Между тем фантазии на тему новой «буханки» не иссякают, и УАЗ сам их культивирует, публикуя в соцсетях картинки от независимых дизайнеров. Автор представленных здесь компьютерных рисунков — Андрей Давыдов, промышленный дизайнер широкого профиля. В своём варианте новой «буханки» он сохранил вагонную компоновку автомобиля и общие пропорции кузова (вплоть до угла наклона ветрового стекла), но при этом значительно увеличил габаритную длину. Плоские боковины сочетаются с рельефными колёсными арками. От классических круглых фар дизайнер отказался, но пластика передка такова, что «буханка» всё же узнаётся и выглядит, надо сказать, весьма агрессивно.

УАЗ спросил у пользователей ВКонтакте, нравится ли им вариант дизайна «буханки» от Андрея Давыдова, и более половины опрошенных оценили его положительно, но в комментариях многие справедливо отметили, что вагонная компоновка — это позавчерашний день и никуда не годится с точки зрения пассивной безопасности.

Любопытно, что в Германии компания Electric Brands недавно представила проект eBussy, внешне очень похожий на классическую «буханку» — даже круглые фары имеются. У eBussy тоже вагонная компоновка, но сертифицирована эта машина будет как тяжёлый квадрицикл, а значит на неё не будут распространяться автомобильные правила безопасности. Серийный выпуск eBussy обещают начать в следующем году.

Что до российской новой «буханки», то её мы вряд ли увидим, картинки так и останутся картинками — даже у пользователей ВКонтакте на сей счёт уже не осталось никаких иллюзий. Зато СГР, несмотря на скромный спрос, будет жить ещё долго.

микроавтобус внедорожник новинки УАЗ

 

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1 комментарий
07.09.2020 17:19
dmitriyy-12@rambler.ru

что нельзя сделать морду чуть более вытянутой и колеса передние туда переместить, а не под дверью.

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