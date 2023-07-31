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Новый большой седан Mitsubishi Proudia: каким он может быть

31.07.2023 294 0 0

В последние годы японская компания практически полностью переориентировалась на кроссовера, а ведь ещё недавно она предлагала немало интересных легковых моделей. Среди них был даже люксовый заднеприводный седан Proudia, и мы решили представить, каким мог бы быть такой автомобиль сегодня.

Модель Proudia впервые появилась в 1999 году, её имя происходит от английских слов «proud» и «diamond», что является отсылкой к логотипу компании. Модель создавалась вместе с Hyundai, которая дала своей версии хорошо известное в России имя Equus. Существует также удлинённая версия автомобиля, которая называется Dignity. Оба седана Mitsubishi выпускались всего три года, а второе поколение увидело свет лишь в 2012 году. Оно представляет из себя слегка изменённую версию седана Nissan Cima, который известен у нас как Infiniti M четвёртого поколения. Как и оригинал, модель Proudia/Dignity получила заднеприводную платформу, в то время как первая генерация имеет передний привод. На конвейере седан продержался до конца 2016 года и наследника не получил. А каким он мог бы быть сегодня?

Рендер нового седана Mitsubishi Proudia

Мы изобразили вариант именно с заднеприводной платформой, которая предполагает длинный капот, большую колёсную базу и короткий передний свес. Передняя часть сделана в актуальном стиле марки: «двухэтажная» оптика с узкими светодиодными ходовыми огнями в верхней части, хромированные изогнутые вставки с расположенной между ними решёткой радиатора. Дверные ручки сделаны выдвижными по последней автомобильной моде, окна обрамляет хромированный молдинг, а задние стойки выполнены «парящими», как на некоторых других моделях бренда. Сзади наиболее интересным элементом являются фонари Т-образной формы, а также массивная крышка багажника, которую можно считать отсылкой к модели первого поколения.

Рендер нового седана Mitsubishi Proudia

Как уже говорилось, седан Proudia последней генерации был построен на заднеприводной платформе, а именно FM, которая впервые появилась на моделях Infiniti G-series/Nissan Skyline в 2001 году. Также на ней были построены купе Infiniti Q60, Nissan 350Z и кроссоверы Infiniti EX/FX/QX70. Модель Proudia оснащали двумя вариантами моторов – 2.5 V6 (221 л.с.) и 3.7 V6 (329 л.с.). Оба двигателя комплектовались 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Mitsubishi Proudia первого и второго поколений
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Mitsubishi Proudia первого и второго поколений
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Mitsubishi Proudia первого и второго поколений
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Mitsubishi Proudia первого и второго поколений
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Между тем, ранее в этом месяце мы провели тест-драйв Mitsubishi Oultander нового поколения.   

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