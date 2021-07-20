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  • Новый бюджетный паркетник Hyundai: возможно, это Casper, и он впервые показал салон

Новый бюджетный паркетник Hyundai: возможно, это Casper, и он впервые показал салон

20.07.2021 424 0 0

Первым рынком для маленького кросса, вероятно, станет родная Корея, там модели прочат литровые моторы. Новинку также ждут в Индии, где ей может достаться двигатель 1.2. Привод же наверняка только передний.

 

Этот кросс Hyundai в маскировке уже не раз ловили во время испытаний на корейских дорогах, а минувшей весной в Сеть выложили пару официальных тизеров. Напомним, пока модель известна под внутризаводским индексом AX1. И вот свежие шпионские фотографии, их опубликовал в своем блоге на сайте Naver пользователь под ником SHM (он же sunghoon617). От камуфляжа машина не избавилась, зато мы впервые видим ее интерьер – ну, частично. Кроме того, возможно, стало известно товарное имя: еще в прошлом году компания Hyundai подала в Корее заявку на название Casper, и местные СМИ считают, что его зарезервировали именно для грядущего компакта.

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По неофициальным данным, паркетник создан на той же платформе, что и хэтч Hyundai i10, сменивший поколение в 2019-м. Судя по всему, AX1/Casper окажется самым маленьким кроссом в гамме марки. Точные габариты пока неизвестны, некоторые профильные медиа полагают, что длина составит всего 3600-3700 мм (у европейского актуального i10 этот показатель равен 3670 мм). К слову, сегодня титул самого компактного паркетника Хёндэ носит Venue, его длина равна 4040 мм, колесная база – 2520 мм (в индийской спецификации – 3995 и 2500 мм соответственно).

У нового кросса угловатый кузов, двухъярусная головная оптика с круглыми ходовыми огнями и разномастная подоконная линия (окна в задних дверях меньше), вдобавок задние ручки сделали вертикальными и перенесли выше. Для чего нужны круглые вставки в радиаторной решетке – до сих пор непонятно. Передняя панель спрятана под тканью, при этом видны кресла и необычный подлокотник в первом ряду. На галерке с комфортом разместятся двое, втроем явно будет уже тесно. Кстати, у машины на этих фото сзади лишь два ремня безопасности и вроде бы отсутствует центральный подголовник.

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Как сообщалось ранее, производство модели наладят в Корее на новом заводе в городе Кванджу, эта площадка построена в рамках совместного предприятия между Hyundai Motor и местным правительством. Корейские медиа считают, что кросс будут продавать на домашнем рынке, на родине ему прочат трехцилиндровые литровый мотор и его турбоверсию, а позже у паркетника якобы может появиться еще и полностью электрический вариант. Новинку также ждут в Индии: если AX1 доберется до этой страны, то покупателям, очевидно, предложат машины локальной сборки. Индийские СМИ пишут о четырехцилиндровом «атмосфернике» 1.2. Привод же, скорее всего, только передний.

Тизеры нового паркетника Hyundai
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Тизеры нового паркетника Hyundai
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Официальная премьера нового паркетника Hyundai должна пройти осенью. Компакт, вероятно, будет открывать кросс-линейку марки, он также может добраться до стран Юго-Восточной Азии и Южной Америки. В Европу же модель вряд ли привезут, не стоит рассчитывать и на его появление в России: европейцам предложен другой SUV «начального» уровня – Hyundai Bayon (сделан из i20), а для нашего рынка AX1/Casper слишком маленький.

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