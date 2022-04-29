Компания Ford готовит новое поколение своего микроавтобуса, и в начале месяца тестовые образцы были замечены фотошпионами. Благодаря получившимся фотографиям у нас есть возможность представить, как будет выглядеть новинка.

Модель Tourneo Custom/Transit Custon впервые появилась в 2012 году. Она была выделена из линейки Ford Transit и представляет из себя среднеразмерный фургон с именем Transit Custom, а его пассажирская версия называется Tourneo Custom. Автомобиль был представлен и на российском рынке, более того, на заводе в Елабуге весной 2014 года была налажена крупноузловая сборка. Однако уже осенью по экономическим соображениям она была прекращена. Сегодня на конвейере рестайлинговый микроавтобус, премьера которого состоялась в 2017 году. И теперь ему на замену готовят модель в новом кузове, детали внешности которой уже можно разглядеть на шпионских фотографиях.

Рендер нового Tourneo Custom

Заметнее всего микроавтобус изменится внешне: здесь появится новая решётка радиатора, в верхней части которой расположится узкая горизонтальная светодиодная полоска, визуально объединяющая фары. Головная оптика получит оригинальное оформление ходовых огней, причём согласно недавно распространённым тизерам, графика светодиодов будет немного отличаться у грузовой и пассажирской версий. Сбоку немного изменится форма остекления в задней части, а дверные ручки будут располагаться вдоль выштамповки (а не над ней, как на нынешней модели). Сзади появятся новые фонари с оригинальной Х-образной графикой, также подвергнется изменениям крышка багажника за счёт иного расположения выштамповок.

Рендер нового Tourneo Custom

Новый Tourneo Custom будет предложен с различными вариантами силовых установок, среди которых традиционные бензиновые и дизельные варианты, а также plug-in гибрид и полностью электрический с приставкой EV. Более подробная информация о технических особенностях модели появится 9 мая, когда состоится премьера новинки.

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Кстати, несколько дней назад Ford представил новый седан Taurus.