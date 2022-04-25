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  • Ford Taurus сменил поколение – это новый Mondeo, который перестал быть эксклюзивом

Ford Taurus сменил поколение – это новый Mondeo, который перестал быть эксклюзивом

25.04.2022 426 0 0

В плане дизайна «четырехдверки» друг от друга почти не отличаются, но при этом в салоне Тауруса установили более скромное табло.

 

В Штатах производство большого седана Ford Taurus свернули еще в 2019 году, а вот китайский рынок модель покинула лишь недавно. К слову, в Поднебесной была представлена совсем другая «четырехдверка» — она базировалась на платформе предыдущего Mondeo, тогда как в основе американского варианта лежала «тележка» D3. И все же, несмотря на уход Taurus из КНР, его выпуск там продолжится: машины сборки Changan Ford поставляют в страны Ближнего Востока, и сейчас для них анонсирован седан следующей генерации. Причем мы уже видели эту модель: в качестве «совершенно нового» Taurus позиционируют свежий Ford Mondeo, который изначально был заявлен как эксклюзив для Китая.

Новый Ford Taurus для Ближнего Востока
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Новый Ford Taurus для Ближнего Востока
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Новый Ford Taurus для Ближнего Востока
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Судя по фирменным картинкам, внешне Таурус полностью скопировал исходный Мондео, разве что у черной машины чуть иначе оформлен передний бампер (возможно, это особенность одной из комплектаций). Ну а в целом облик близнецов выполнен в стиле родственного кросс-лифтбека Ford Evos (тоже заявлен в качестве модели только для Китая). Главные «фишки» — двухэтажная головная оптика, выдвижные ручки дверей и задние фонари с «мотивами» Мустанга (диодные вертикальные секции).

Новый Ford Taurus для Ближнего Востока
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Новый Ford Taurus для Ближнего Востока
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Новый Taurus/Mondeo построен на модернизированной версии платформы от последнего Фокуса. Габариты ближневосточного седана пока не названы. Длина китайского Ford Mondeo равна 4935 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1500 мм, колесная база – 2945 мм. Предыдущий Ford Taurus крупнее: 5018/1884/1506 мм, расстояние между осями – 2949 мм.

Новый Ford Mondeo для Китая
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Новый Ford Mondeo для Китая
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Новый Ford Mondeo для Китая
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Новый Ford Mondeo для Китая
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Внутри новый Таурус тоже повторил брата, разве что супертабло, как у китайского Mondeo, седану все же не досталось: у ближневосточной модели более компактная панель, объединяющая виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедиа-системы, тогда как у китайской «четырехдверки» она практически на всю ширину салона. Для Taurus также заявлены адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон.

Уходящий Ford Taurus для Ближнего Востока (в Китае седан имел вертикальный планшет)
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Уходящий Ford Taurus для Ближнего Востока (в Китае седан имел вертикальный планшет)
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Уходящий Ford Taurus для Ближнего Востока (в Китае седан имел вертикальный планшет)
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Как и Ford Mondeo, седан предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 EcoBoost, хотя мощность еще не озвучена (на китайской модели двигатель выдает 238 л.с.). Коробка тоже одна на двоих – восьмиступенчатый «автомат».

На Ближнем Востоке полноценная презентация нового Ford Taurus пройдет в ближайшее время. Информации о планах компании продавать Таурус или Мондео в остальных регионах пока нет.

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