Новый Genesis G80 Sport: без прибавки мощности и с фальшивым звуком мотора

Премиальный бренд Genesis, принадлежащий компании Hyundai, полностью рассекретил бизнес-седан Genesis G80 Sport нового поколения. Вопреки ожиданиям, версия Sport не стала самой мощной в семействе, но получила доработанное шасси, сделавшее седан более точным и приятным в управлении.

Genesis G80 второго поколения дебютировал в марте 2020 года и уже в апреле корейские СМИ рассказали о готовящейся версии Sport, которая якобы получит форсированный с 380 до 420 л.с. бензиновый 3,5-литровый мотор V6 T-GDI. Первые официальные фотографии нового Genesis G80 Sport были опубликованы месяц назад, а теперь производитель, наконец, поделился техническими подробностями о машине.

Оказалось, что линейка двигателей у G80 Sport стандартная, то есть топовый мотор V6 T-GDI по-прежнему выдаёт 380 л.с. Два других двигателя, бензиновый 2,5-литровый мощность 304 л.с. и дизельный 2,2-литровый мощностью 210 л.с., для спортивной версии тоже доступны, но в сочетании с ними спорт-пакет — это чистой воды косметика: более агрессивный дизайн бамперов и порогов, тёмный хром вместо светлого, чёрные рамки фар, особый дизайн колёс, а в салоне — трёхспицевый руль вместо четырёхспицевого, отделка под карбон и серебристые накладки на педалях.

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Только для полноприводного седана с 3,5-литровым V6 спорт-пакет предлагает функциональные доработки. Во-первых, это перенастроенная подвеска (более жёсткие пружины и заново откалиброванные адаптивные амортизаторы) в сочетании с поворотной задней осью: на скорости до 60 км/ч задние колёса работают в противофазе с передними, а после 60 км/ч поворачиваются в ту же сторону, что и они.

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Во-вторых, у ездовой электроники появился режим Sport+, который увеличивает «скорострельность» 8-ступенчатого гидромеханического «автомата» и позволяет сократить время разгона до 100 км/ч с 5,1 до 4,9 с. Кроме того, в режиме Sport+ коробка чаще задействует низшие передачи и старается не переключаться в поворотах для более точного контроля тяги. Отдельный спортивный режим появился у тормозов, в котором, как утверждается, можно более точно контролировать замедление.



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В-третьих, появилась система активного шумоподавления, которая гасит в том числе естественный звук двигателя — вместо него водителю предлагается наслаждаться искусственным, транслируемым через аудиосистему автомобиля.



На домашнем южнокорейском рынке Genesis G80 Sport уже доступен для заказа, на внешних рынках спорт-пакет появится позднее. Не исключено, что для Северной Америки двигатель V6 всё-таки немного «подкормят», но в России мы бы на это не рассчитывали.

Напомним, что в нашей стране Genesis G80 предлагается только с бензиновыми моторами и полным приводом, причём младший 2,5-литровый дефорсирован до налогововыгодных 249 л.с. За первую половину этого года Genesis G80 разошёлся в нашей стране тиражом 291 шт. Родственный кроссовер Genesis GV80 гораздо популярнее — реализовано 853 шт.



Добавим, что апреле этого года Genesis G80 обзавёлся электрической версией, но в России она официально не представлена.

