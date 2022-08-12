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  • Новый GMC Canyon: очень дорогой и не такой проходимый, как родственный Chevrolet

Новый GMC Canyon: очень дорогой и не такой проходимый, как родственный Chevrolet

12.08.2022 63 0 0

Спустя две недели после дебюта пикапа Chevrolet Colorado третьего поколения представлен его более элитарный и дорогой родственник — новый GMC Canyon, у американских дилеров он появится весной следующего года.

 

Коммерческие успехи GMC Canyon пока оставляют желать лучшего: лучшим годом продаж для этой модели стал 2016-й, когда в США было реализовано 37 449 пикапов второго поколения, ну а в первом полугодии 2022-го Canyon стал последним в сегменте «углеводородных» среднеразмерный пикапов — продано только 13 661 шт. Впереди оказался даже «вечный аутсайдер» Honda Ridgeline (продано 19 797 шт.) и маломерный Hyundai Santa Cruz (18 203 шт.), а лидирует в сегменте сейчас Toyota Tacoma (108 648 шт.), Chevrolet Colorado занимает почётное второе место (44 190 шт.).

GMC Canyon AT4
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GMC Canyon AT4
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GMC Canyon AT4
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Причина относительно скромных продаж Canyon — околопремиальный статус марки GMC и, как следствие, высокие цены, особенно на топовые комплектации среднеразмерного пикапа — за те же деньги можно замахнуться на полноразмерный трак с хорошим оснащением. В этом смысле предпосылок для роста продаж у Canyon нет: со сменой поколений пикап стал значительно дороже! Если пока ещё имеющийся в продаже Canyon второго поколения стоит от 26 800 долларов, то преемник в базовой комплектации Elevation будет стоить около 40 000 долларов, а за топовое исполнение AT4X Edition 1 придётся выложить как минимум 63 350 долларов — это очень дорого для мид-сайз-пикапа.

GMC Canyon Denali
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GMC Canyon Denali
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GMC Canyon Denali
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В техническом плане новый Canyon полностью повторяет родственный Colorado третьего поколения, но у него более рафинированный наружный дизайн и нет простых версий типа «рабочая лошадка», а безальтернативный 2,7-литровый бензиновый 4-цилиндровый турбомотор предлагает только с максимальной отдачей — 314 л.с. и 583 Нм (у Colorado есть версии попроще). Дизеля в гамме больше нет, коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Привод — задний либо полный. Задний мост по-прежнему неразрезной и подвешен на рессорах. Колёсная база — единая на все версии (3338 мм), кабина — только двухрядная (в прежнем поколении была ещё полуторная).

GMC Canyon AT4X Edition 1
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GMC Canyon AT4X Edition 1
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GMC Canyon AT4X Edition 1
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Для нового Canyon на данный момент заявлены четыре комплектации — базовая Elevation, оффроудная AT4, роскошная Denali (подножки, много хрома снаружи, деревянные вставки в салоне) и ещё более оффроудная AT4X. Дорожный просвет у Elevation и AT4 составляет 245 мм, у Denali — 267 мм, у AT4X — 271 мм.

GMC Canyon AT4X Edition 1
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GMC Canyon AT4X Edition 1
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GMC Canyon AT4X Edition 1
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GMC Canyon AT4X Edition 1
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GMC Canyon AT4X Edition 1
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GMC Canyon AT4X Edition 1
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GMC Canyon AT4X Edition 1
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GMC Canyon AT4X Edition 1
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Canyon AT4X — это, по сути, аналог топ-версии ZR2 пикапа Chevrolet Colorado, но для GMC почему-то указаны более скромные углы въезда (36,9 против 38,3 градуса), съезда (25 против 25,1 градуса) и рампы (24,5 против 24,6 градуса). От прочих версий AT4X отличается расширенной колеёй, усиленной подвеской, энергоёмкими амортизаторами Multimatic DSSV с внешними резервуарами, 33-дюймовыми «зубастыми» шинами, защитой порогов и днища, наличием специальной, гоночной ездовой программой Baja для бездорожья и входящими в стандартное оснащение электронными блокировками межколёсных дифференциалов.

Для Canyon AT4X также предлагается опциональный пакет Edition 1 (аналог пакета Desert Boss для Colorado ZR2), в который входят передний бампер со встроенным кенгурятником, длинным светодиодным прожектором и лебёдкой, 17-дюймовые колёса с бедлоками, две камеры обзора под днищем с омывателями, регулируемые поперечные рейлинги для кузова и особый декор.

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В кабине разница между Colorado и Canyon сводится к более богатым материалам отделки у последнего и пятиугольным боковым воздуховодам на передней панели вместо круглых. Вдобавок у Canyon более крупный виртуальный щиток приборов (11 дюймов вместо 8), который может быть дополнен 6,2-дюймовым проекционным дисплеем. Размер мультимедийного экрана такой же — 11,3 дюйма. В комплектацию AT4X входит мощная аудиосистема Bose с семью громкоговорителями (на остальных версиях за неё нужно доплачивать). В стандартное оснащение всех версий входят система автоматического аварийного торможения с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов, автоматический переключатель света фар с дальнего на ближний и система предупреждения о несанкционированном выезде за пределы полосы.

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Грузоподъёмность Canyon в зависимости от модификации варьируется в диапазоне от 458 до 744 кг, откидной борт может быть снабжён вещевым лотком с крышкой и дренажными отверстиями для слива воды, подстаканниками и нанесённой на главную кромку измерительной линейкой.

Производиться новый GMC Canyon будет там же, где и новый Chevrolet Colorado, — на заводе GM в Вентцвилле, штат Миссури.

пикап новинки GMC GMC Canyon

 

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