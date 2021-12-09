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  • Новый канцлер Германии Олаф Шольц выбрал себе служебный автомобиль

Новый канцлер Германии Олаф Шольц выбрал себе служебный автомобиль

09.12.2021 778 0 0

Вчера у Германии появился новый лидер: на смену Ангеле Меркель пришёл Олаф Шольц, и ему, как первому лицу, положена служебная машина с охраной. Выбор модели оказался предсказуем, Шольц будет ездить на новеньком Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic.

 

Послевоенные правители Германии, как правило, предпочитали Мерседесы и только два предшественника Шольца — Герхард Шрёдер и Ангела Меркель — позволяли себе вольности и меняли марки и модели: появлялись на публике на «семёрке» BMW, Audi A8 и даже «простонародном» VW Phaeton. Впрочем, Мерседесами они тоже не брезговали.

Формально официальным автомобилем Меркель, как сообщает немецкий журнал auto motor und sport, был Audi A8 L Security, который в своей последней версии образца 2020 года имеет степень защиты VR9 по стандарту VPAM, при этом многослойные стёкла Audi были сертифицированы на максимальном уровне VR10, то есть способны выдержать выстрел из винтовки СВД. А вот Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic на базе S-класса последнего поколения (W223) целиком сертифицирован по VR10 и позиционируется как самый защищённый гражданский легковой автомобиль, его премьера состоялась летом этого года.

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От обычного длиннобазного S-класса бронированный седан взял не так уж много — дизайн салона и электронные компоненты, от топ-версии Mercedes-Maybach — 6,0-литровый двигатель V12 (612 л.с., 830 Нм) в паре 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», причём последний пришлось усилить под возросшую нагрузку (снаряженная масса — не менее 4,2 т).

Кузов версии Guard, по сути, спроектирован с чистого листа — это не усиленный базовый кузов, а оригинальная силовая структура с интегрированной бронекапсулой из композитных материалов. Двери с сервоприводом фиксируются в любом положении, бронестёкла толщиной 10 см снабжены автономными гидравлическими подъёмниками — они сработают даже на заглушенном автомобиле.

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В салон интегрировано всевозможное спецоборудование: системы связи, пожаротушения, подача кислорода, управление спецсигналами и флагштоками. Объём багажника в силу конструктивных особенностей уменьшен до 390 л. Шины Michelin PAX Run-Flat сохранят работоспособность при простреле, но протянут в таком состоянии всего 30 км. Максимальная скорость — 190 км/ч.

Всё вышеописанное — это, так сказать, стоковый вариант с базовой ценой около 550 тысяч евро, а уж что там конкретно у Олафа Шольца, можно только догадываться, хотя нельзя исключать, что канцлера удовлетворит стандартная машина без каких-либо специальных модификаций. Шольц и до нового назначения предпочитал ездить на Мерседесах, вряд ли мы увидим его на машинах другой марки.


Между тем в ноябре новую машину получил президент Франции Эмманюэль Макрон — всего лишь удлинённый гибридный кроссовер DS 7 Crossback Elysee с неназванной степенью защиты. Более крутого аппарата французский автопром своему лидеру сейчас дать не готов, а ездить на заграничном не позволяет гордость.

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