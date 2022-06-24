Новый Kia Carens в краш-тесте Global NCAP: оснащение хорошее, а защита слабая

Корейский трёхрядный компактный кроссвэн для индийского рынка имеет современную конструкцию (Carens сделан на базе хорошо знакомого в России Kia Seltos) и хорошее базовое оснащение средствами безопасности (6 подушек и ESC), но итоговая оценка Global NCAP разочаровывает — только три звезды из пяти.

Сейчас Global NCAP в привязке к индийскому рынку имеет очень простую программу испытаний, она включает единственный фронтальный краш-тест на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер, установленный с 40-процентным перекрытием стороны водителя (из программы Euro NCAP этот удар исключён два года назад как устаревший). Но уже в июле в силу вступит новый протокол: индийская программа Global NCAP пополнится боковым ударом о деформируемый барьера на скорости 50 км/ч, оценкой защиты пешеходов и оценкой ESC (система стабилизации) — это делается в связи с грядущими изменениями в индийском законодательстве: с октября все новые легковые машины должны будут иметь на борту минимум шесть подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две оконные).

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Кроссвэн Kia Carens, премьера которого состоялась в декабре прошлого года, изначально создавался под новые требования индийского рыка и уже сейчас имеет в базе 6 подушек и ESC (вдобавок есть ассистент трогания в гору и контроль скорости при спуске с горы). Логично было ожидать, что Carens в лёгкостью справится с новой программой испытаний Global NCAP, и уж тем более со старой, но, к сожалению, модель подвело слабое «железо»: деформация передка оказалась слишком сильной, конструкция кузова признана нестабильной и неспособной противостоять дальнейшим нагрузкам в случае сложного, многостадийного ДТП.



Kia Carens

Деформация пола в Kia Carens оказалась настолько серьёзной, что угрожает тяжёлыми травмами ступням водителя (коричневый уровень опасности) — бедолага рискует стать инвалидом. На грудной клетке и бёдрах водителя-манекена зафиксирован пограничный оранжевый уровень нагрузок — есть риск получения травм и переломов. Риск для коленей переднего пассажира тоже оценён как пограничный (оранжевый цвет) — возможны травмы при контакте с жёсткими частями конструкции передней панели. Итого — только три звезды за защиту взрослых.



Global NCAP выставляет отдельную оценку за защиту детей, она у нового Kia Carens тоже составила три звезды. Два тестовых детских кресла были установлены в штатные крепления Isofix, но смещение головы манекена, имитирующего трёхлетнего ребёнка, оказалось слишком сильным — максимальный, красный уровень опасности. Вдобавок эксперты пожурили Carens за устаревший поясной ремень для центрального пассажира во втором ряду (к слову, новый Carens предлагается и с двумя раздельными креслами во втором ряду).



Mahindra XUV700

В этой же сессии Global NCAP разбил для сравнения другую прошлогоднюю новинку из Индии — среднеразмерный кроссовер Mahindra XUV700 (доступен в том числе в трёхрядном исполнении). Это более крупный и примерно в полтора раза более дорогой, чем Kia Carens, автомобиль, но у него в базе пока только две фронтальные подушки и ABS. Тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы добиться максимальных пяти звёзд за защиту взрослых по старому протоколу Global NCAP, никаких замечаний к кузову нет. Защита детей оценена на 4 звезды из-за центрального поясного ремня во втором ряду, опасные нагрузки на манекенах в ходе фронтального краш-теста не выявлены.



Mahindra XUV700 при более слабом оснащении заслужил от Global NCAP награду Safer Choice (Безопасный выбор), но это, повторимся, по старой программе. В роликах видно, что обе машины уже прошли боковые краш-тесты и следующем месяце их рейтинг будет пересчитан с учётом новых правил.



Между тем в России на прошлой неделе АВТОВАЗ начала продавать Лады Гранты вообще без подушек безопасности и без ABS — таково вынужденное, временное решение (хочется верить, что краткосрочное), принятое в связи с наложенными на нашу страну санкциями и дефицитом комплектующих.

