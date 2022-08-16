Гибридные авто ×

Новый компактный кроссовер MG VS слепили из двух моделей

16.08.2022 29 0 0

На данный момент гибридный во всех смыслах паркетник некогда британской марки доступен только на одном рынке – и это вовсе не Китай.

 

Бренд MG, ныне принадлежащий «поднебесному» концерну SAIC, представил в Таиланде новый кросс VS HEV. Как несложно догадаться, последние три буквы означают то, что модель доступна исключительно в виде «простого» гибрида, то есть без возможности подзарядки от электросети. Но примечателен паркетник не этим (в линейке MG есть и подзаряжаемые гибриды PHEV, и электрокары), а тем, что его сделали сразу из двух моделей – актуального MG ZS и свежего гибридного же кроссовера Roewe Longmao (он же Lomemo). Последний SUV, в свою очередь, построен на базе рестайлингового Roewe RX3, его продают исключительно в Китае. Ну и напомним, что марка Roewe тоже принадлежит SAIC.

MG VS HEV
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MG VS HEV
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MG VS HEV
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MG VS HEV
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MG VS HEV
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MG VS HEV
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MG VS HEV
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Передок у MG VS HEV такой же, как у Longmao: от модели Roewe кроссоверу достались бампер, фары и безрамочная радиаторная решетка. Сохранили даже синюю полоску, пронизывающую оптику, хотя отдельных противотуманок у новинки MG нет. А вот сзади VS повторяет ZS, разве что слегка подретушировали бампер. Длина нового паркетника равна 4370 мм, что на 47 мм больше, чем у другого кросса MG ZS. Остальные габариты у машин совпадают: ширина – 1809 мм, высота – 1653 мм, колесная база – 2585 мм. Размеры Roewe Longmao: 4440/1810/1634 мм, расстояние между осями – 2625 мм.

MG VS HEV
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MG VS HEV
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MG VS HEV
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MG VS HEV
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MG VS HEV
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Внутри MG VS HEV – табло от модели Roewe, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма). От Roewe Longmao новинка также получила переднюю панель и двухэтажный центральный тоннель. В списке оборудования MG VS еще значатся беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль, камеры кругового обзора и панорамный люк в крыше.

Roewe Longmao
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Roewe Longmao
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Roewe Longmao
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Roewe Longmao
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Гибридная установка тоже перекочевала с кроссовера Roewe, хотя настройки иные. MG VS HEV оснащен бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 109 л.с., 95-сильным электромотором и электромеханическим вариатором. Совокупная отдача системы – 177 л.с. (суммарная мощность установки кросса Roewe – 182 л.с.). Привод только передний.

MG ZS для Таиланда
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MG ZS для Таиланда
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MG ZS для Таиланда
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MG ZS для Таиланда
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В Таиланде MG VS HEV стоит от 24 200 долларов, тогда как цена кроссовера MG ZS только с ДВС (114-сильный «атмосферник» 1.5 и CVT) там начинается с отметки в 19 400 долларов. Компания MG пока не сообщала о планах продавать гибрид VS в других странах.

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