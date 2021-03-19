Конкурент Geely Coolray от Roewe пережил рестайлинг: со старшим братом уже не перепутаешь

Компактный паркетник принадлежащего концерну SAIC бренда заметно преобразился внешне, в салоне тоже есть обновки, хотя их и меньше.

В гамме Roewe кроссовер под индексом RX3 появился в 2017-м, он «открывает» SUV-линейку марки. Сколь-нибудь заметного успеха на родине эта модель не добилась, хотя ее дизайн сделали по мотивам бестселлера компании – более крупного паркетника RX5. Лучшим годом для RX3 стал 2018-й, тогда было реализовано около 54 000 единиц (здесь и далее – статистика CarSalesBase). Но результат 2019-го – уже 39 418 штук, а в прошлом году продано и вовсе лишь 11 615 машин. Для сравнения, Geely Binyue (он же Coolray), который считается одним из главных конкурентов Roewe RX3, в 2020-м разошелся тиражом в 126 145 экземпляров. И все же Roewe от модели не отказывается: рестайлинговый паркетник засветился еще в прошлом году на фото местного минпрома, а теперь сам производитель, наконец, распространил официальные изображения.

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Обновленный RX3 получил приставку Pro, то есть прежний кросс, видимо, останется в строю – обычное дело для Китая. К слову, Roewe RX5 тоже сегодня представлен в двух версиях – модернизированной, с приставкой Plus, и дореформенной.



Со старшим братом Pro-версию уже не перепутаешь, у нее свой дизайн, ни на «просто» RX5, ни на RX5 Plus такой SUV не похож. Так, верхнюю решетку уменьшили, нижняя, напротив, стала больше, еще паркетник обзавелся новыми фарами (они светодиодные по умолчанию). У фонарей прежняя форма, однако начинку заменили, к тому же их отныне не пронзает хромированная полоска. Спереди установили новую эмблему Roewe, а на багажной двери теперь надпись с названием марки. За счет иного обвеса длина RX3 Pro выросла на 29 мм до 4437 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1804 мм, высота – 1651 мм, колесная база – 2625 мм.

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Внутри – другие передняя панель и рулевое колесо, появились яркие вставки. Также кроссоверу досталась новая мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,1 дюйма (у предшественника 8-дюймовый планшет) и на нее же, видимо, вывели управление «климатом», ведь под дисплеем вместо блока с кнопками и шайбами теперь отсек для мелочевки. А вот модная ныне виртуальная «приборка» RX3 по-прежнему не положена, зато добавили цветной экранчик (у дореформенного кросса – монохромный).



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О технике в Roewe пока молчат. В документах сертификационного органа мотор был один – прежняя атмосферная «четверка» 1.6 мощностью 125 л.с. На дореформенном паркетнике этот двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. На сайте марки для дорестайлингового RX3 еще указан турбомотор 1.3 (163 л.с.) в связке с 6АКП, но в каталогах китайских профильных медиа такой версии уже нет. Привод же в любом случае только передний.



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На домашний рынок Roewe RX3 Pro выйдет в ближайшем будущем. Дорестайлинговый паркетник сегодня стоит от 69 800 юаней, что эквивалентно примерно 791 000 рублей по актуальному курсу.

