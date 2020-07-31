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  • Растерявший покупателей паркетник Roewe RX3 после рестайлинга отдалился от старшего брата

Растерявший покупателей паркетник Roewe RX3 после рестайлинга отдалился от старшего брата

31.07.2020 47 0 1

В Сеть выложили фотографии обновленного кроссовера Roewe без какого-либо камуфляжа. Внешне модель больше не напоминает старший SUV марки с индексом RX5. Двигатель пока заявлен только один. 

 

Кроссовер Roewe RX3 (марка принадлежит концерну SAIC) стартовал на китайском рынке под конец 2017-го. В 2018-м там было реализовано почти 54 000 таких паркетников, но по итогам 2019-го продажи упали на 27% до 39 418 единиц, а результат первой половины 2020-го – 8261 экземпляр, что на 48% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: Changan CS35 в 2019-м обрел в Поднебесной свыше 141 000 владельцев, а в январе-июне этого года выбор на нем остановили 50 300 клиентов. Взбодрить спрос на RX3 призван рестайлинг, снимки посвежевшего SUV внесли в базу местного минпрома.

Обновленный Roewe RX3

Если дореформенный кросс выглядит уменьшенной копией Roewe RX5 (бестселлер марки, в 2019-м продано 156 698 штук), то после модернизации о старшем брате ничего не напоминает (кстати, RX5 тоже недавно обновился, но в другом ключе). Итак, RX3 получил новые бамперы и фары, верхнюю решетку уменьшили, нижняя, напротив, стала больше. Фонари сохранили свою форму, но начинку заменили, к тому же их отныне не пронзает хромированная полоска. Спереди красуется обновленная эмблема, а на багажной двери теперь надпись с названием марки. Кроме того, по бокам и на бамперах могут быть установлены яркие накладки.

Обновленный Roewe RX3
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Обновленный Roewe RX3
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Обновленный Roewe RX3
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Обновленный Roewe RX3
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Кроссовер прибавил в длину 29 мм, этот показатель теперь составляет 4437 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1804 мм, высота – 1651 мм, колесная база – 2625 мм.

Фотографий интерьера пока нет. Не исключено, что внутри установили новую мультимедийную систему с вертикальным сенсорным экраном, как у RX5, а также виртуальную «приборку». Другое новое оборудование тоже исключать нельзя, хотя и дореформенный Roewe RX3 бедным не назовешь – есть камеры кругового обзора, автопарковщик и круиз-контроль.

Двигатель в документах китайского сертификационного органа пока обнаружен один – прежняя атмосферная «четверка» 1.6 (заводской индекс 16S4C) мощностью 125 л.с. На дореформенном паркетнике этот мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Дорестайлинговый Roewe RX3 еще доступен с бензиновой «турботройкой» 1.3 (LI6) с отдачей в 163 л.с., она работает в паре с шестиступенчатым «автоматом». Привод только передний.

Дореформенный Roewe RX3
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Дореформенный Roewe RX3
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Дореформенный Roewe RX3
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Дореформенный Roewe RX3
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До китайских дилеров обновленный Roewe RX3, вероятно, доберется до конца текущего года. Предшественник, как это часто бывает в Поднебесной, может остаться в строю. По крайней мере, так Roewe поступила с дореформенным RX5 (рестайлинговый кросс получил к названию приставку Plus). Цена прежнего RX3 – от 69 800 юаней, что эквивалентно примерно 731 000 рублей по актуальному курсу. Дорестайлинговый RX5 стоит от 96 800 юаней (1 014 000 рублей), ну а RX5 Plus обойдется минимум в 103 800 юаней (1 087 000 рублей).

Между тем Roewe также готовится вывести на рынок первый в своей истории минивэн, модель назвали iMax8.

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