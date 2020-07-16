Roewe решила бросить вызов Volkswagen Viloran и Buick GL8: марка показала свой первый минивэн

На домашний рынок однообъемник китайской марки выйдет до конца текущего года. В гамме, судя по всему, будет мотор от кроссовера RX5 Max.

О намерении выпустить минивэн – первый в своей истории – принадлежащая концерну SAIC марка Roewe заявила в прошлом году, представив шоу-кар Vision-iM. В мае 2020-го китайцы показали другой прототип – iM8, уже приближенный к серийному производству, от прошлогоднего концепта остались лишь «мотивы». А теперь рассекречена товарная модель: минивэн назвали iMax8.

Концепты Roewe Vision-iM и iM8 1 / 4 Концепты Roewe Vision-iM и iM8 2 / 4 Концепты Roewe Vision-iM и iM8 3 / 4 Концепты Roewe Vision-iM и iM8 4 / 4

Серийный вэн в целом сохранил дизайн iM8, разве что у светодиодных фар другая форма, плюс заменили бамперы и колеса. Огромная радиаторная решетка с недавних пор положена и другим моделям Roewe (такая есть, например, у кроссовера RX5 Plus), на ней красуется обновленная эмблема бренда (она теперь монохромная, на черном фоне вместо черно-красного «щита»). Салон пока не раскрыт, у предвестников интерьер тоже не показывали. Скорее всего, вэн будет доступен в шести-, семи- и восьмиместном исполнениях.



Технические характеристики также еще не названы. Не исключено, что за основу для iMax8 взяли один из минивэнов марки Maxus, которой тоже владеет SAIC. Наиболее подходящим кандидатом на звание донора выглядит созданный на переднеприводной платформе Maxus G50, который хоть и имеет распашные, а не сдвижные двери, в профиль напоминает iMax8. Длина «пятидесятого» равна 4825 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1778 мм, колесная база – 2800 мм.

Серийный Roewe iMax8 1 / 4 Серийный Roewe iMax8 2 / 4 Серийный Roewe iMax8 3 / 4 Серийный Roewe iMax8 4 / 4

А вот мотор минивэну iMax8 вроде бы достался паркетника Roewe RX5 Max (старший брат RX5 Plus). Так, на корме MPV виднеется шильдик 400TGI, а у RX5 Max этим индексом обозначена бензиновая «турбочетверка» 2.0 мощностью 231 л.с. (370 Нм). На кроссовере она сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями, но iMax8 некоторые местные СМИ прочат восьмиступенчатый «автомат» Aisin. Минивэн Maxus G50 доступен с бензиновыми «турботройкой» 1.3 и «турбочетверкой» 1.5 с отдачей в 163 и 169 л.с. соответственно (230 и 250 Нм), первый мотор работает в паре с 6МКП, второй комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой.



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В Поднебесной продажи минивэна Roewe стартуют до конца текущего года. Полноценную презентацию могут провести в рамках автосалона в Чэнду, который откроется 24 июля. Конкурентами новинки китайские медиа считают бизнесвэны Buick GL8, Volkswagen Viloran и GAC Trumpchi GM8 (в России это GAC GN8).



В будущем также возможно превращение iMax8 в минивэн MG (и этот бренд принадлежит SAIC): обмен моделями между своими марками для концерна обычное дело.