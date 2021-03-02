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Новый «короткий» 5-местный Jeep Grand Cherokee: первые изображения

02.03.2021 1243 0 0

Вчера в Сети появились первые шпионские фотографии пятиместной версии американского кроссовера, пользуясь которыми мы представили, как он будет выглядеть.

 

В начале января состоялась презентация 7-местного кроссовера, получившего имя Grand Cherokee L. И уже скоро к нему добавится более привычный вариант с двумя рядами сидений, который получит и некоторые характерные особенности во внешности. Так, спереди появится новый бампер с несколько иной формой воздухозаборников. При этом фары и решётка радиатора, скорее всего, останутся прежними. Наибольшие же изменения произойдут с задней половиной кузова.

Рендер Jeep Grand Cherokee

Колёсная база станет короче, также существенно уменьшится задний свес. Grand Cherokee получит оригинальную форму задних боковых окон, а задние стойки получат чуть больший наклон. Как видно на шпионских фотографиях, «короткий» кроссовер может также получить иное оформление фонарей за счёт добавления светодиодной полосы между ними, тем более что их форма к этому располагает – мы изобразили автомобиль как с изменённой задней оптикой, так и с обычной от модели Grand Cherokee L.

Рендер Jeep Grand Cherokee с двумя вариантами оформления фонарей
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Рендер Jeep Grand Cherokee с двумя вариантами оформления фонарей
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Техническая часть, скорее всего, аналогична удлинённой версии: кроссовер будет построен на собственной платформе с продольным расположением мотора и задними ведущими колёсами (конечно, есть вариант и с полным приводом). Полностью независимая подвеска может быть пневматической, позволяющей изменять клиренс в пределах от 165 до 277 мм. Моторная гамма пока состоит только из бензиновых атмосферных вариантов – 3.6 V6 (294 л.с., 348 Нм) и 5.7 V8 (362 л.с., 528 Нм). Обе модификации агрегатируются 8-ступенчатым «автоматом». Помимо прочих, ожидается появление plug-in гибридной модификации 4хе.

Премьера новинки должна состояться в течение этого года.

Jeep Grand Cherokee L
Рендеры Jeep Grand Cherolee 

Сегодня в России Jeep Grand Cherokee WK2 предлагается только с бензиновыми моторами, минимальный ценник составляет 3 775 000 рублей (3.0 АТ, 238 л.с.). Более мощный 286-сильный вариант 3.6 обойдётся минимум в 4 765 000 рублей, а самый мощный из «гражданских» — 5.7 V8 (347 л.с.) за 5 255 000 рублей. Есть также версия SRT в двух версиях – 468-сильный 6.4 за 6 675 000 рублей и 710-сильный Trackhawk с мотором 6.2 за 10 785 000 руб.

Нынешний Jeep Grand Cherokee WK2
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Нынешний Jeep Grand Cherokee WK2
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Нынешний Jeep Grand Cherokee WK2
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Кстати, месяц назад дебютировал рестайлинговый кроссовер Jeep Compass с полностью новым интерьером.  

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