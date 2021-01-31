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Новый кросс-универсал BMW 5 серии: каким он может быть

31.01.2021 1228 0 0

Из немецкой тройки БМВ является пока единственной компанией, не имеющей в модельном ряду кросс-универсала. Мы же решили представить, как он может выглядеть.

 

Первой сегмент премиальных универсалов повышенной проходимости открыла Audi – это произошло в 2000 году, когда был представлен кросс-универсал на базе А6 Avant, получивший собственное имя Allroad. Сейчас на рынке уже четвёртое поколение модели, вставшее на конвейер в 2019 году, оно именуется уже немного иначе – A6 allroad. Mercedes-Benz не остался в стороне, и в 2017 году продемонстрировал свой первый и пока единственный универсал повышенной проходимости на базе E-Klasse Estate с именем All-Terrain. Пока нет достоверной информации о том, появится ли такого рода автомобиль у BMW, однако это было бы вполне логично, учитывая возрастающую популярность кроссоверов и кросс-версий легковых автомобилей.

За основу мы взяли рестайлинговый универсал 5 Series Touring в кузове G31. Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет, колёса большего диаметра, а также пластиковый обвес, состоящий из новых бамперов, накладок на колёсные арки и пороги.

«Пятёрка» оснащается широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов, однако одним из лучших вариантов для кросс-универсала мог бы стать 3-литровый рядный дизельный двигатель (модификация 530d), развивающий 249 л.с. и 650 Нм крутящего момента. В соответствии с заявленными характеристиками, он позволяет седану разогнаться до 100 км/ч за 5,5 секунды, при этом средний расход составляет 5,9л/100 км. Конечно, у кросс-универсала эти показатели стали бы немного хуже из-за возросшей массы. Что же касается потенциальной стоимости, то здесь можно ориентироваться на основных конкурентов. Так, базовая стоимость Audi A6 allroad с аналогичным 3-литровым 249-сильным дизелем составляет 4 565 000 рублей, а Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain представлен в России с единственным 2-литровым 194-сильным дизельным мотором и оценивается в 5 290 000 рублей. Таким образом, при возможной стартовой стоимости кросс-универсала BMW в районе 4,5-5 миллионов, он оказывается в среднем на миллион дешевле кроссовера BMW X5 с тем же двигателем.

Audi A6 allroad и Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain
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Audi A6 allroad и Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain
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Audi A6 allroad и Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain
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Audi A6 allroad и Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain
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На сегодняшний день в России 5 серия представлена только седаном. Цены на рестайлинговую модель начинаются с отметки в 3 820 000 рублей (520i AT, 184 л.с.). Дизельный 190-сильный вариант с полным приводом xDrive обойдётся минимум в 4 080 000 рублей. Самый мощный «гражданский» вариант с индексом M550i xDrive (530 л.с.) в базовой версии оценивается в 7 560 000 рублей. На вершине гаммы – 625-сильный спортседан М5, его можно приобрести за 9 080 000 рублей.

Также на этой неделе состоялась премьера самой мощной «эмки» в истории бренда – 635-сильного седана M5 CS, стоимость которого составляет 14 миллионов.    

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