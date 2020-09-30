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Новый кросс-универсал Volkswagen Polo: каким он может быть

30.09.2020 125 0 0

Не так давно мы делали рендеры универсала на базе нового лифтбека Volkswagen Polo, теперь же мы решили представить, как может выглядеть его кросс-версия с увеличенным багажным отсеком.

 

В феврале состоялась презентация одной из самых актуальных новинок для российского рынка – лифтбека Volkswagen Polo. По сравнению с седаном новинка получила более практичный кузов, однако мы задались целью изобразить самый практичный вариант из всех возможных. Кстати, в истории модели универсал уже был: такой автомобиль выпускался с 1997 года на базе Polo третьего поколения, он имел приставку Variant (его фотографии ниже в статье). В последние годы периодически ходили слухи о появлении грузопассажирской версии в гамме пятого поколения, но этого не произошло. Хотя такой автомобиль был бы явно уместен, учитывая, что на российском рынке эту нишу представляют только модели Lada, и они пользуются хорошим спросом. В соответствии с актуальными тенденциями в автомобилестроении универсал можно было бы сделать не обычным, а в кросс-версии, аналогом для него является модель Lada Vesta SW Cross. Изображённый на рендере автомобиль получил новый передний бампер с дополнительными элементами светотехники и хромированный отделкой.

Накладки из неокрашенного пластика расположились на колёсных арках, порогах и бамперах. Стандартный лифтбек имеет неплохой дорожный просвет, составляющий 170 мм (у седана предыдущего поколения было 153 мм), а кросс-универсал обладает ещё большим клиренсом, который может превысить 20 см (для сравнения, дорожный просвет Vesta Cross – 203 мм). Кроме того, мы увеличили задний свес по сравнению с лифтбеком, что позволяет универсалу получить более гармоничные пропорции и расширить пространство багажника. Дополняют образ колёса увеличенного диаметра с новыми дисками.

Моторная гамма и коробки передач новому Polo достались от предыдущей модели. Базовым является атмосферный 1.6 MPI мощностью в 90 л.с. в паре с «механикой», есть также 110-сильная двигателя, которая может комплектоваться 6-ступенчатым «автоматом». Наиболее подходящим же для кросс-универсала видится 125-сильный турбомотор 1.4 TSI, который идёт в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG.

Универсал Volkswagen Polo Variant на базе третьего поколения
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Универсал Volkswagen Polo Variant на базе третьего поколения
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Сегодня в России самый доступный лифтбек Polo оценивается в 821 900 рублей (1.6 МТ, 90 л.с.). 110-сильный вариант с «автоматом» можно приобрести за 956 900 рублей, самой же дорогой является модификация 1.4 TSI DSG в комплектации Exclusive – от 1 238 900 руб.

Лифтбек Volkswagen Polo
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Лифтбек Volkswagen Polo
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Напомним, ранее мы сделали собственные изображения родственного Skoda Rapid в кузове универсал и его кросс-версии.     

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