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  • Новый кроссовер Dodge Journey почти дословно повторил «китайца» GAC GS5

Новый кроссовер Dodge Journey почти дословно повторил «китайца» GAC GS5

01.10.2021 92 0 0

Слегка перелицованный паркетник пока предложен только в Мексике, но позже он может добраться и до других стран Латинской Америки. Модель доступна с безальтернативной «турбочетверкой» 1.5 и передним приводом.

 

Новый кроссовер Dodge мексиканское подразделение концерна Stellantis (в этот альянс слились компании FCA и PSA) анонсировало в начале сентября, а несколько дней назад стало известно о том, что выпуск модели уже стартовал. Паркетник производят в Китае, ведь под американской маркой скрывается пятиместный GAC Trumpchi GS5, который продают и в России (GAC является давним партнером еще FCA). Теперь же SUV полностью рассекречен: как и предполагалось, в Мексике его позиционируют в качестве Dodge Journey второй генерации.

Предыдущий Dodge Journey. У этого кросса тоже был близнец — Fiat Freemont

Напомним, GS5 актуального, второго поколения дебютировал в 2018 году. На китайском рынке паркетник популярностью не пользуется, причем настолько, что переживший рестайлинг SUV понизили в должности: он вошел в семейство младшей модели GS4, получив приставку Plus. Но при этом дореформенный вариант на родине до сих пор в строю.

Внешне от китайского донора «второй» Dodge Journey отличается лишь радиаторной решеткой, ну и на корме вместо эмблемы GAC теперь красуется надпись с названием американского бренда. Из габаритов другой оказалась лишь высота, показатель нового Доджа – 1700 мм вместо 1726 мм у GS5. Длина – 4695 мм, ширина – 1885 мм, колесная база – 2710 мм. Как и в Китае, в Мексике паркетнику положены 18- или 19-дюймовые колеса (в России – 17- или 18-дюймовые).

Новый Dodge Journey
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Новый Dodge Journey
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Новый Dodge Journey
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Внутри Journey тоже почти полностью повторил «китайца», разве что ему досталась мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, тогда как на родине для GS5 еще предусмотрен дисплей на 10,1 дюйма. Также в список оборудования новинки Dodge могут входить (в зависимости от комплектации): «кожаный» салон, 4 или 6 подушек безопасности, панорамная крыша, виртуальная приборка (12,3 дюйма), двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев и вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, круиз-контроль, системы предотвращения фронтального столкновения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон.

Новый Dodge Journey
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Новый Dodge Journey
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Новый Dodge Journey
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Двигатель перешел с «китайца» — это бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 169 л.с., она работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Кстати, в Поднебесной рестайлинговый кроссовер, тот, который теперь GS4 Plus, также можно купить с двухлитровым турбомотором с отдачей в 252 л.с. Привод же и у донора, и у Dodge Journey только передний.

Новый Dodge Journey

В Мексике продажи стартуют в конце октября, но цены уже объявлены: кроссовер стоит от 555 900 до 645 900 песо, что эквивалентно примерно 1 979 000 – 2 299 000 рублей по актуальному курсу. Местные СМИ главными конкурентами «второго» Journey считают Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4. И «в базе» они все дешевле. Так, цена кросса Мазды начинается с 499 900 песо (1 779 000 рублей), Тигуан стоит от 548 990 песо (1 954 000 рублей), а RAV4 – от 494 300 песо (1 759 000 рублей). Для сравнения, в России за GAC GS5 сегодня просят 1 658 900 – 2 026 900 рублей.

GAC Trumpchi GS5
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GAC Trumpchi GS5
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GAC Trumpchi GS5
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GAC Trumpchi GS5
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GAC Trumpchi GS5
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Позже новый Dodge Journey китайской сборки, скорее всего, доберется и до других стран Латинской Америки.

Между тем Dodge далеко не впервой цеплять свои эмблемы на автомобили других марок. Так, в той же Мексике сегодня продают седанчик Dodge Attitude, он же дорестайлинговый Mitsubishi Mirage/Attrage (в предыдущем поколении Attitude и вовсе был Солярисом). Там также была доступна «четырехдверка» Dodge Neon, то есть Fiat Tipo, но эту модель из мексиканской гаммы недавно убрали.

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