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  • Новый кроссовер суббренда Chery отличится не только внешне: первые фото салона

Новый кроссовер суббренда Chery отличится не только внешне: первые фото салона

13.12.2021 2653 1 0

Паркетнику марки Jetour достанется огромный «подвесной» тачскрин мультимедиа-системы. Что же касается дизайна экстерьера, то и внешне SUV будет не похож на нынешние модели молодой фирмы.

 

Бренд Jetour появился в портфеле Chery в 2018 году, сегодня в линейку входят кроссоверы X70, X90 и X95, а также их многочисленные разновидности (рестайлинговые версии носят приставку Plus). Проект оказался успешным: по данным китайских СМИ, с января по октябрь 2021-го реализовано около 114 000 машин против примерно 80 000 единиц, проданных за аналогичный период 2020-го. Марку даже превратили в отдельную компанию, правда, полностью принадлежащую Чери. Минувшим летом Jetour представил концептуальный паркетник с незатейливым названием X (он же X-1 и он же на заглавном фото), который стал первенцем нового фирменного стиля. А теперь появились фотографии серийного воплощения, причем мы впервые видим интерьер, ведь у шоу-кара были наглухо тонированные стекла и запертые двери. Снимки грядущего SUV опубликовал в одной из местных соцсетей пользователь, чей ник с китайского можно перевести как Torpedo (鱼雷2954), после чего кадры растиражировали профильные медиа, среди них – Autohome.

Сначала все же пройдемся по внешности. Судя по всему, товарный кросс в целом сохранит дизайн своего предвестника. Особенности того самого нового стиля – безрамочная радиаторная решетка, двухъярусная головная оптика (сверху будут расположены полоски диодных ходовых огней, ниже идут блоки основных фар), выдвижные ручки дверей и наружные зеркала на отдельных ножках. Кроме того, паркетник получит крупные колеса. Габариты модели еще неизвестны.

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Главная «фишка» внутри – огромный дисплей мультимедийной системы, «прилепленный» к передней панели (нынешним кроссоверам Jetour такой не положен). Отдельного блока управления «климатом» нет – очевидно, все настройки выведут на центральный тачскрин. Перед водителем установлен еще один экран, выполняющий роль «приборки», но так как он совсем небольшой, китайские СМИ делают вывод, что кроссу еще достанется проекционный дисплей. Любопытно, что у застуканной машины нет ни традиционного рычага коробки, ни джойстика, ни даже шайбы. Впрочем, не будем забывать, что перед нами тестовый образец.

Китайцы пишут, что товарное воплощение Jetour X – это не только первый кросс с новым дизайном, но еще и первая модель марки, в основе которой лежит новая платформа. Ожидается, что SUV предложат с бензиновыми турбомоторами 1.6 и 2.0 (мощность еще не объявлена), а также в виде «мягкого» и полноценного гибридов (в обоих случаях кроссу прочат турбодвигатель 1.5). Наконец, паркетнику обещан автопилот третьего уровня.

Концепт Jetour X
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Концепт Jetour X
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Концепт Jetour X
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На домашний рынок новая модель Jetour должна выйти уже в следующем году. Кстати, до 1 января в Китае любой желающий может предложить свой вариант имени серийного SUV.

Марка Jetour представлена и за пределами Поднебесной – в некоторых странах Южной Америки и Ближнего Востока. Но о планах вывести бренд на российский рынок Chery не сообщала. Зато сама материнская компания готовит для РФ сразу несколько премьер в 2022-м, вдобавок у нас появится новинка другого ее суббренда – Exeed.

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1 комментарий
13.12.2021 20:34
Vladimir Donbass

Фуууу...отвратительно уродское авто...ещё хуже новых Хёндэ и Киа....

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