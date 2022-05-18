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Новый Lexus RX: официальное изображение и дата премьеры

18.05.2022 260 0 0

Премиальный паркетник раскроется уже через пару недель. Модели прочат несколько гибридных версий, кроме того, SUV может превратиться в электрокар.

 

Кроссовер Lexus RX актуального, четвертого по счету, поколения дебютировал в 2015 году, модернизацию он пережил в 2019-м. А сегодня премиум-бренд объявил дату мировой премьеры нового SUV: модель представят 1 июня. Одновременно опубликован тизер. Вообще, картинок несколько, но разнится только формат: некоторые из них обрезаны.

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Кстати, не исключено, что это вовсе не первое официальное изображение грядущего «пятого» кросса. Так, еще под конец 2021-го похожий на RX паркетник засветился на общей картинке, которая сопровождала релиз, посвященный будущим «электричкам» Лексуса. Если же на прошлогоднем фото действительно кроссовер новой генерации, то это означает, что, во-первых, у модели будет «зеленая» версия (но не обязательно в этом году), а, во-вторых, что кардинальной смены имиджа не произойдет. Впрочем, младший Lexus NX в плане дизайна экстерьера тоже, скорее, эволюционировал. Но вернемся к свежему тизеру RX.

Фрагмент прошлогодней картинки Lexus

Паркетник получит новые фары, при этом фирменные диодные росчерки ходовых огней сохранят. Над радиаторной решеткой появится вставка, часть которой окрасят в цвет кузова, благодаря чему издалека будет казаться, что фирменное «веретено» уступило место «трапеции». Наконец, передний бампер сделают чуть более агрессивным.

Уходящий Lexus RX
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Уходящий Lexus RX
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Уходящий Lexus RX
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Предполагается, что Lexus RX переедет на платформу GA-K, созданную в рамках тойотовской архитектуры TNGA. Японские профильные СМИ прочат модели минимум пару гибридных версий – «обычную» и с возможностью подзарядки от электросети (впервые для RX). Атмосферный двигатель V6 3.5, скорее всего, отправят в отставку – вместо него будет «турбочетверка» 2.4 (входит в гамму Lexus NX и американского кросса Toyota Highlander нового модельного года).

Между тем у нынешнего Lexus RX еще есть растянутый трехрядный вариант с приставкой L. Однако модель нового поколения такую версию вряд ли получит, ведь на подходе большой кроссовер Lexus TX.

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