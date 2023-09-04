Новый Mercedes-Benz E-Class All-Terrain: +46 мм к дорожному просвету и «прозрачный» капот

Компания Mercedes-Benz представила в рамках автосалона в Мюнхене кросс-универсал E-Class All-Terrain нового поколения Х214, он будет предложен только с полными приводом 4Matic и тремя силовыми установками на выбор — дизельной, бензиновой и гибридной дизель-электрической.

Кросс-версия All-Terrain впервые появилась у Е-класса в 2016 году (продажи начались в 2017-м), ей присвоили собственный заводской индекс Х213, а сегодня дебютировало второе поколение с индексом Х214. Технических отличий между кросс-универсалом Х214 и обычным универсалом поколения S214, премьера которого состоялась в июне, немного: это увеличенный на 46 мм дорожный просвет (его итоговая величина не указана), стандартная адаптивная пневмоподвеска Airmatic, стандартный полный привод 4Matic и защитный пластиковый обвес по нижнему периметру кузова. Косметические особенности — это курпнозернистая радиаторная решётка с двумя хромированными поперечинами (в виде опции для неё предлагается диодная подсветка), псевдометаллические вставки в районе днища и на пороге багажника и новый дизайн колёсных дисков (18- либо 20-дюймовые).

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Дополнительную уверенность при езде по бездорожью водителю должны придать камеры кругового обзора, с помощью которых реализована функция «прозрачного» капота, когда виден участок земли в районе передних колёс. Для щитка приборов и мультимедийного экрана предусмотрены специальные внедорожные режимы с анимированными индикаторами углов крена и тангажа, компасом, альтиметром, давлением в шинах и прочими специфическими параметрами. Объём багажника такой же, как у обычного универсала, — 615 л, со сложенными задними сиденьями — 1830 л (у plug-in гибридной версии — 460 л и 1675 л соответственно).



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Базовая версия кросс-универсала E 220 d 4Matic оснащена 2,0-литровым турбодизелем (197 л.с., 440 Нм) в паре с мягогибридным довеском (отдача стартер-генератора — 23 л.с. и 205 Нм). Бензиновый All-Terrain E 450 4Matic с 3,0-литровой рядной «шестёркой» — самый мощный в гамме: ДВС здесь выдаёт 381 л.с. и 500 Нм, при старте с места и интенсивных разгонах ему ассистирует точно такой же стартер-генератор, как у дизельной версии.



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Plug-in гибридный All-Terrain E 300 de 4Matic оснащён таким же 2,0-литровым турбодизелем, как у базовой версии, но здесь к нему пристыкован более мощный электромотор (129 л.с., 440 Нм), максимальная совокупная отдача силовой установки — 313 л.с. и 700 Нм. Ёмкость тяговой батареи — 25,4 кВт·ч (из них потребителю доступны 19,5 кВт·ч), максимальный запас хода на электротяге — 102 км по циклу WLTP. В электрическом режиме можно разгоняться не выше 140 км/ч. Первую «сотню» plug-in гибридный кросс-универсал набирает за 6,9 с, дизельный E 300 de 4Matic — за 8,1 с, бензиновый E 450 4Matic — за 4,7 с. Допустимая масса буксируемого прицепа у всех версий — 2100 кг с тормозами и 750 кг без тормозов.



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Для версии All-Terrain предложен такой же богатый список опции, как и для обычного универсала: можно, например, заказать отдельный встроенный в переднюю панель мультимедийный экран для переднего пассажира, селфи-камеру, цветомузыку, электропривод дефлекторов обдува и многое другое. У европейских дилеров новый Mercedes-Benz E-Class All-Terrain появится в первом квартале следующего года, цены пока не объявлены. В США кросс-универсал предложат только с бензиновым двигателем.

