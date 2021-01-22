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  • Новый Mercedes-Benz S-Class может оставить водителя без руля. Объявлен отзыв

Новый Mercedes-Benz S-Class может оставить водителя без руля. Объявлен отзыв

22.01.2021 107 0 0

Представленный в сентябре прошлого года новый Mercedes-Benz S-Class поколения W 223 не успел добраться до многих ключевых рынков (в США и РФ продажи пока не начались), но у него уже найден серьёзный дефект рулевого управления, побудивший производителя объявить отзывную кампанию.

 

Новый Mercedes-Benz S-Class имеет сразу два рулевых механизма, на передней и на задний оси, максимальный угол поворота задних колёс составляет 10 градусов, и благодаря этому крупный седан может ловко маневрировать в тесных пространствах.

Но подвёл флагманскую модель классический передний рулевой механизм: как сообщает издание Business Insider Deutschland, поставщик (его имя не раскрывается) допустил ошибку при сборке и использовал для крепления тяг неподходящие (слишком короткие) шпильки. Из-за этого существует риск обрыва рулевых тяг и потери контроля над автомобилем.

Ездить с таким производственным дефектом очень опасно, о чём производитель уведомил первых счастливых владельцев нового S-класса — на руках у клиентов находятся 1400 автомобилей, все их придётся срочно отправить на бесплатный ремонт.

В нашей стране продажи нового S-класса ещё на начались, но в декабре российское представительство Mercedes-Benz объявило на него цены: самая дешёвая дизельная модификация S 350 d 4Matic будет стоить 11 120 000 рублей. Роскошная версия Maybach нового S-класса дебютировала в ноябре прошлого года, но цены на неё пока не объявлены.

В 2020 году седан S-класса уходящего поколения W 222 разошёлся в России тиражом 1326 шт., из них 403 — это Майбахи. Успехи BMW 7 Series скромнее — продано 855 шт., продажи Audi A8 составили 258 экземпляров.

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