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Новый Mini Countryman: первые изображения

10.04.2023 624 0 0

На прошлой неделе компания Mini распространила официальные тизеры кроссовера Countryman следующего поколения, благодаря которым у нас есть возможность представить, как будет выглядеть новинка.

Модель Countryman была впервые представлена в 2010 году, став серийной версией Mini Crossover Concept 2008 года. Он является первым кроссовером марки, а также первой пятидверной моделью в новой истории компании под эгидой BMW. Сегодня производится второе поколение компактного паркетника, премьера которого состоялась в конце 2016 года, а в 2020-м автомобиль получил плановый рестайлинг. Подходит время для смены поколений, и несколько дней назад Mini опубликовала фотографии замаскированных прототипов, на которых всё же можно разглядеть основные особенности внешнего вида будущего кроссовера.

Рендер нового Countryman

Новинка получит схожие пропорции с нынешней моделью, а отличия во внешности будут носить скорее эволюционный характер с некоторыми чертами от прошлогоднего концепта Aceman. Спереди появятся чуть более угловатые фары и более крупная решётка. Автомобиль получит традиционный с точки зрения формы капот, не заходящий на фары. Сбоку новинку легко узнать по дверным ручкам клавишного типа, точно такие же ранее получили некоторые новинки компании BMW – купе 2 серии, «четвёрка» в пятидверном исполнении Gran Coupe и кроссовер X1 последнего поколения. Сзади также произойдут весьма заметные изменения: Countryman получит угловатые фонари (возможно, они будут объединены декоративной вставкой), а ниша номерного знака переместится с крышки багажника на задний бампер.

Рендер нового Countryman

Кроссовер нового поколения будет предлагаться как с двигателями внутреннего сгорания, так и с полностью электрической установкой (такой вариант получит приставку EV). Последний будет доступен в нескольких версиях: Countryman E оснастят одним электромотором мощностью 188 л.с., более мощный полноприводный Countryman SE ALL4 с двумя электромоторами будет располагать 308 лошадиными силами. Что же касается традиционных версий, то они будут представлены с турбированными 3-цилиндровым 1.5 и 4-цилиндровым 2.0 в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором (так называемый мягкий гибрид).

Нынешний Mini Countryman
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Нынешний Mini Countryman
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Нынешний Mini Countryman
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Премьера новинки состоится в течение этого года.

Напомним, ранее в этом году Mini показала серийный электрический кабриолет.

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