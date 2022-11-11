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Новый минивэн Nissan Serena: марка дразнится, но внешность уже раскрыта

11.11.2022 156 0 0

Как и предшественник, однообъемник следующей генерации будет доступен с гибридной установкой e-Power. Полноценную премьеру ждут уже в этом месяце.

 

Минивэн Serena в гамме Ниссана появился в 1991 году, а в нынешнем пятом поколении с заводским индексом C27 он пребывает с 2016-го. И вот анонсирована «шестая» модель (C28). Сама марка пока опубликовала единственный тизер со скупым описанием, однако внешность новинки уже не секрет: ранее в Сеть выложили патентные изображения такого MPV.

Nissan Serena по-прежнему будет иметь несколько вариантов дизайна экстерьера. Так, дорогие версии получат чуть более агрессивный передний бампер и увеличенную радиаторную решетку. При этом минивэн лишится разделенных надвое фар: у новой Serena единые блоки с выстроенными в ряд светодиодными секциями. На дверях больше не будет «изломанных» выштамповок, задние фонари сохранят вертикальную форму, но и их сделают более прямыми.

Nissan Serena нового поколения
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Nissan Serena нового поколения
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Nissan Serena нового поколения
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Nissan Serena нового поколения
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Объявлено, что, как и прежде, Serena будет доступна с гибридной установкой e-Power, только уже второго поколения (такая есть у последнего Nissan Note и его премиум-версии Aura, а также у свежего паркетника Kicks). Напомним, особенность ниссановской системы заключается в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, а колеса вращает электродвигатель. В строю останется и комплекс ProPilot, то есть полуавтопилот, работающий в основном на магистрали. И это пока все подробности на данный момент.

Предыдущая Nissan Serena для Японии
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Предыдущая Nissan Serena для Японии
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Предыдущая Nissan Serena для Японии
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Предыдущая Nissan Serena для Японии
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Предыдущая Nissan Serena для Японии
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Предыдущая Nissan Serena для Японии
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Предыдущая Nissan Serena для Японии
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Длина предыдущей Nissan Serena (в японской спецификации) равна 4685 или 4770 мм (зависит от версии), колесная база – 2860 мм. В состав установки e-Power минивэна уходящего поколения входят бензиновый трехцилиндровый «атмосферник» HR12DE 1.2 мощностью 84 л.с. и электромотор EM57 с максимальной отдачей 136 л.с. (у нового MPV электродвижок, скорее всего, станет мощнее). Также на родине марки сегодня представлен гибрид попроще – с четырехцилиндровым «атмосферником» MR20DD 2.0 (150 л.с.) и электромоторчиком всего на 2,6 л.с., который помогает в первые секунды при трогании с места. Для модели предусмотрен полный привод.

Дату премьеры «шестой» Serena компания Nissan не объявила. Некоторые японские профильные СМИ пишут, что презентацию проведут 28 ноября.

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