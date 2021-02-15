Новый Mitsubishi Outlander готовится к старту продаж: свежие фото без маскировки

Одними из первых кардинально преобразившийся кроссовер японской марки получат американцы. Им, как ожидается, модель предложат с тем же мотором, что и родственный последний Nissan X-Trail. А вот до России новый Аутлендер, скорее всего, доберется лишь в следующем году.

Неделю назад компания Mitsubishi объявила о том, что ее японский завод приступил к производству паркетника Outlander четвертой генерации. Напомним, мировая премьера модели намечена на 16 февраля, ее проведут онлайн на площадке интернет-гиганта Amazon (к слову, 16-е будет в Штатах, а в РФ, видимо, уже 17-е). А накануне дебюта появились снимки товарных кроссов без какого-либо камуфляжа. Фото автовоза с новенькими Outlander были сделаны на родине марки, их выложил в своем Твиттере пользователь под ником oriba080. Судя по отсутствию спереди места для крепления номерного знака, эти машины отправятся в Северную Америку: как и было обещано ранее, «четвертый» Аутлендер сначала стартует в США, Канаде и Пуэрто-Рико.

Внешне кроссовер нового поколения почти полностью повторил концепт Mitsubishi Engelberg Tourer, представленный в 2019-м. Ну разве что у серийного Outlander чуть проще сделали бамперы, на радиаторной решетке появились горизонтальные блестящие полоски, а вместо камер установили обычные зеркала. Внутри же ждем виртуальную «приборку», выполненные в виде единой линии дефлекторы обдува и «прилепленный» к передней панели крупный экран мультимедиа-системы.



Новый Аутлендер построен на платформе CMF-C/D, которая лежит и в основе последниего Nissan Rogue – так в Штатах зовется модель, в других странах известная как X-Trail (причем Rogue для американского рынка производят локально). С Ниссаном же модель Mitsubishi, вероятно, разделила и технику, то есть в США Outlander предложат со 184-сильным «атмосферником» 2.5 с непосредственным впрыском. Еще кросс получил полный привод Super-All Wheel Control (S-AWC) нового поколения, но что изменилось – пока не рассказали. О гибридной версии компания по-прежнему не упоминает, однако для других рынков ее, скорее всего, сохранят.



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В списке российских премьер Mitsubishi на этот год «четвертый» Outlander не значится, нам в 2021-м обещаны рестайлинговые паркетник Eclipse Cross и внедорожник Pajero Sport – они появятся в продаже в апреле и мае соответственно. Видимо, новый Аутлендер до нас доберется лишь в 2022-м, причем он может сменить завод: не исключено, что производство кроссовера перенесут с калужского ПСМА Рус на петербургское предприятие Nissan, где должен прописаться родственный свежий X-Trail. Впрочем, сама Mitsubishi о таких планах официально пока не объявляла, «третий» Outlander продолжат выпускать в Калуге.

