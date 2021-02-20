Японская компания готовится к премьере спортивной версии своего флагманского внедорожника, а мы пока представили, как она будет выглядеть.

Патрол нынешнего поколения с индексом Y62 производится с 2010 года, а в 2019-м внедорожник получил существенный рестайлинг с полностью новой передней и задней частями кузова. В ближайшем будущем ожидается презентация спортивной модификации с приставкой Nismo, кстати, аналогичная версия Патрола существует и на базе дорестайлингового внедорожника, она была представлена в 2015 году на Международном автосалоне в Дубаи. Судя по единственному имеющемуся шпионскому видеоролику невысокого качества, новая модель будет сделана по такому же рецепту: появится более массивный передний бампер с крупным центральным воздухозаборником, а решётка радиатора получит оригинальную отделку.

Сбоку появятся новые пороги, сзади – новый бампер с массивной контрастной вставкой и вертикальными декоративными элементами по краям. Вдоль нижней части кузова пройдёт красная полоса, образующая букву V по центру заднего бампера. Дополнят образ те же 22-дюймовые кованые колёсные диски RAYS, которые устанавливались и на предыдущий вариант Patrol Nismo.

Поскольку в техническом плане рестайлинговый Патрол остался прежним, можно ожидать и такие же показатели у нового Nismo. Модель 2015 года оснащалась 8-цилиндровым мотором 5.6 мощностью в 428 л.с. (обычный Патрол располагает 400 силами). Вероятно, спортивный внедорожник получит 7-ступенчатый «автомат» и подключаемый полный привод, аналогично обычному Патролу.

Премьера новинки ожидается в ближайшие месяцы, и она предназначена для рынков Ближнего Востока, появится ли автомобиль ещё где-то – пока неизвестно.

Стандартный Nissan Patrol 1 / 3 Стандартный Nissan Patrol 2 / 3 Стандартный Nissan Patrol 3 / 3

Сегодня в России Ниссан Патрол официально не представлен, а роль флагмана у нас исполняет кроссовер Murano, базовый ценник которого составляет 2 782 000 рублей (3.5 CVT, 249 л.с., передний привод). Вариант с полным приводом и тем же мотором обойдётся минимум в 3 018 000 рублей, а за максимальную комплектацию Top+ просят 3 388 000 руб.

Кстати, ранее мы выясняли, стоит ли покупать Patrol Y62 (он продавался на российском рынке до 2017 года) за 2,5 миллиона рублей. Также вчера состоялась премьера Nissan Qashqai нового поколения.