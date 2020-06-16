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Новый паркетник Toyota Corolla Cross: в стиле RAV4, но меньше и дешевле

16.06.2020 1015 0 2

Грядущий кросс японской марки снова попался фотошпионам, вдобавок известны предварительные характеристики модели. Премьера может пройти уже этой осенью.

 

Первые кадры с замаскированным паркетником Toyota были опубликованы в апреле, причем тогда в объектив угодила лишь корма новинки. Теперь же появилась пара свежих снимков: на одном из них запечатлено «личико» машины, пусть и в камуфляже, а на втором – снова задняя часть, но уже без маскировочной пленки.

По предварительным данным, в основе модели лежит «тележка» GA-C, разработанная в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture), — на этой платформе базируется и Corolla. Кстати, паркетнику прочат имя Corolla Cross. Напомним, такое словосочетание Тойота зарегистрировала еще пару лет назад, считалось, что его будут использовать для кросс-версии хэтчбека или универсала Corolla. Но ради отчетов продаж компания вполне может присвоить эту «фамилию» и совершенно новому SUV, доказательство тому – представленный весной маленький кроссовер Yaris Cross, который имеет оригинальный кузов, являясь при этом родственником хэтча Yaris (обе «пятидверки» построены на платформе GA-B).

Фото с форума таиландского издания HeadLight Magazine

Из-за камуфляжа пока сложно оценить дизайн передка, видно лишь, что кросс получил массивную радиаторную решетку и светодиодные полоски дневных ходовых огней. А вот в профиль и сзади паркетник смахивает на нынешний RAV4 (создан на платформе GA-K): у новинки также имеются «заквадраченные» колесные арки с черными пластиковыми накладками, схожие фонари и багажная дверь. Любопытно, что задний бампер с вертикальными светоотражателями сделали в стиле Toyota Wildlander – это близнец Рафика, он представлен только в Китае.

Вместе с тем таиландский блог Car News Update (первые кадры Corolla Cross были сделаны как раз в Таиланде) утверждает, что ему удалось раздобыть характеристики грядущего SUV. Согласно блогу, длина кроссовера равна 4460 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1615 мм. Размер колесной базы пока не раскрывается (у родственной «просто» Corolla этот показатель равен 2700 мм). Для сравнения, габариты нашего Toyota RAV4: 4600/1855/1685 мм, расстояние между осями – 2690 мм. Размеры Toyota C-HR: 4360/1795/1565 мм, колесная база – 2640 мм.

Фото тайваньского издания 7Car

По предварительным данным, в Азии техника у паркетника Corolla Cross такая же, что и у «просто» Corolla. Речь идет об «атмосфернике» 1.8 и гибридной силовой установке на базе того же мотора. Новый кросс ждут еще и в Южной Америке, там в гамму должен войти двухлитровый двигатель. Скорее всего, у паркетника будет полный привод. Ну а в список оборудования должны войти мультимедиа-система с 9-дюймовым экраном, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.

Азиатские профильные СМИ полагают, что официальная премьера нового кроссовера состоится уже этой осенью. Corolla Cross, очевидно, окажется дешевле RAV4. А вот доберется ли такой кросс до Европы и России – информации пока нет.

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