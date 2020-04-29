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  • Toyota готовит ещё один кроссовер, который будет дешевле RAV4 (возможно, Corolla Cross)

Toyota готовит ещё один кроссовер, который будет дешевле RAV4 (возможно, Corolla Cross)

29.04.2020 228 0 0

В Сеть выложили фотографии замаскированного паркетника. Предполагается, что в объектив угодил новый SUV Тойоты, разделивший платформу с последней Corolla.

 

Пусть пандемия коронавируса COVID-19 и стала причиной переноса сроков выхода на рынок новых моделей многих автопризводителей, но это не означает, что работы над этими самыми новинками не ведутся. Очередные шпионские фото были сделаны в Таиланде, их опубликовали в Facebook в группе Thai car inside. Считается, что на снимках запечатлен будущий кроссовер Toyota, который окажется дешевле RAV4.

Силуэтом и кормой закамуфлированный автомобиль напоминает нынешний Рафик, однако, по предварительным данным, в основе нового кросса лежит платформа GA-C, разработанная в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture), — на этой «тележке» базируется и Corolla, тогда как RAV4 построен на платформе GA-K.

Кстати, не исключено, что грядущий SUV назовут Corolla Cross. Такое словосочетание компания зарегистрировала еще пару лет назад, тогда предполагалось, что его будут использовать для кросс-версии хэтча или универсала. Но ради отчетов продаж Тойота вполне может присвоить эту «фамилию» и совершенно новой модели, доказательство тому – представленный на прошлой неделе компактный паркетник Yaris Cross, который имеет оригинальный кузов, являясь при этом родственником хэтча Yaris (обе «пятидверки» построены на платформе GA-B).

Техника, скорее всего, будет такая же, как у Corolla. В гамму последней (в зависимости от рынка) входят бензиновые «турбочетверка» 1.2, «атмосферники» 1.6, 1.8 и 2.0, плюс две гибридные установки – на базе 1.8 и 2.0. Новому кроссоверу наверняка достанется полный привод.

Семейство Toyota Corolla и кроссовер RAV4. Не исключено, что в дизайне нового SUV будут прослеживаться черты и Короллы, и Рафика
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Семейство Toyota Corolla и кроссовер RAV4. Не исключено, что в дизайне нового SUV будут прослеживаться черты и Короллы, и Рафика
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Семейство Toyota Corolla и кроссовер RAV4. Не исключено, что в дизайне нового SUV будут прослеживаться черты и Короллы, и Рафика
3 / 6
Семейство Toyota Corolla и кроссовер RAV4. Не исключено, что в дизайне нового SUV будут прослеживаться черты и Короллы, и Рафика
4 / 6
Семейство Toyota Corolla и кроссовер RAV4. Не исключено, что в дизайне нового SUV будут прослеживаться черты и Короллы, и Рафика
5 / 6
Семейство Toyota Corolla и кроссовер RAV4. Не исключено, что в дизайне нового SUV будут прослеживаться черты и Короллы, и Рафика
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Паркетник станет глобальным, ожидается, что его будут продавать в Австралии, странах Южной Америки и Азии. А вот Европа пока под вопросом. Премьера кроссовера, вероятно, пройдет в конце этого – начале следующего года.

Между тем накануне стало известно о другом новом недорогом паркетнике японской марки: эта модель предназначена в первую очередь для Индии, причем она не разработана с нуля – под брендом Toyota там появится перелицованный компактный кросс Suzuki Vitara Brezza. Для SUV Тойоты могут возродить имя Urban Cruiser.

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