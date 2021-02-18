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  • Новый рынок для маленького кроссовера: Ford Puma ST может добраться до США

Новый рынок для маленького кроссовера: Ford Puma ST может добраться до США

18.02.2021 71 0 0

На возможность расширения модельного ряда вскользь намекнул генеральный директор американской компании.

 

Ford Puma на сегодняшний день представлена в европейской модельной линейке, а американцам этот компактный кроссовер недоступен. Автомобиль появился в 2019-ом, а его название – это отсылка к недорогому купе, созданному на базе Ford Fiesta IV (выпускалось на заводе в Германии с 1997 по 2002 годы). Кстати, в основе паркетника Puma лежит Фиеста, но седьмого поколения. В конце сентября 2020-го компания подготовила новую версию модели с приставкой ST.

Предположение о том, что Ford Puma ST может всё-таки появиться на рынке США появилось после того, как генеральный директор американской компании Джим Фарли сделал ретвит 15-секундной рекламы нового Ford Puma ST 2021 модельного года с британского аккаунта Ford в Твиттере. Как он добавил к записи, ему жаль, что этот автомобиль не представлен в Северной Америке и на других рынках.

На фото: Ford Puma ST

В американских СМИ хоть предположения и высказывают, но относятся к ним со здоровой долей скепсиса, предполагая, что в США модель всё-таки представлена не будет. Отметим, сейчас ступеньку SUV начального уровня на этом рынке у Ford занимает EcoSport, его стартовый ценник составляет 19 995 долларов, что эквивалентно 1,48 млн рублей по текущему курсу. Следом идёт Escape стоимостью 24 885 долларов (около 1,84 млн рублей). Если бы Puma ST вывели в Штаты, то его цена была бы где-то в пределах этого диапазона. Отметим, на британском рынке модель можно купить минимум за 28 495 фунтов стерлингов (примерно 2,92 млн рублей).

Визуально Ford Puma ST мало чем отличается от «обычного» кроссовера в версии ST-Line. Автомобиль получил сплиттер в переднем бампере, диффузор, встроенный в задний бампер, и большой спойлер над верхней частью багажной двери. Кроме того, у «заряженной» версии иной рисунок радиаторной решётки и другое оформление воздухозаборника, чёрные корпуса боковых зеркал, оригинальный дизайн колёсных дисков. В салоне – спортивные кресла Recaro с подогревом и нашивками ST и отделанное кожей рулевое колесо.

Форд оснастил предлагаемый в Европе кроссовер Puma ST трёхцилиндровым 1,5-литровым мотором Ecoboost с функцией отключения одного цилиндра при невысоких нагрузках. Его отдача, такая же как у «подогретой» Фиесты – 200 л.с., при этом максимальный крутящий момент у паркетника выше: не 290, а 320 Нм.

На фото: салон Ford Puma ST

В пару к указанному мотору предлагается только одна коробка передач – шестиступенчатая «механика». Puma ST положен только передний привод. «Горячему» кроссоверу на разгон с места до «сотни» нужно 6,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 220 км/ч.

В список стандартного оборудования входят: мультимедийная система Ford Sync 3 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также с восьмидюймовым сенсорным экраном, ветровое стекло с обогревом, датчики дождя, функция беспроводной зарядки смартфонов, передние и задние датчики парковки. Ещё паркетника с приставкой ST к названию есть несколько настроек ездовой электроники – Eco, Normal, Sport и Track.

США авторынок бизнес Ford Ford Puma

 

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