Пару дней назад в Сети были опубликованы первые скетчи будущего флагмана чешской марки. Пользуясь ими, мы составили своё представление о том, как будет выглядеть новинка.

Премьера нынешнего Суперба состоялась в феврале 2015 года на специальном мероприятии в Праге. В позапрошлом году модель получила рестайлинг, в ходе которого лифтбек с универсалом получили небольшие изменения во внешности – прежде всего, появилась новая оптика спереди и сзади. Теперь же подходит время для смены поколений, и сейчас у нас в распоряжении появились скетчи, которые, вероятно, проливают свет на некоторые черты внешнего вида будущего Суперба. Прежде всего, обращает на себя внимание большая практически вертикальная решётка радиатора, которая станет самой крупной среди всех моделей бренда, а её форма – более многоугольной. Фары же, наоборот, сделают более узкими, они получат современную светодиодную начинку и оригинальный рисунок дневных ходовых огней.

Слегка изменится форма бокового остекления за счёт более плавно восходящей подоконной линии. Нынешний Суперб геометричен в плане дизайна, новая же модель получит чуть более пластичную стилистику кузова, один из таких элементов – изогнутая выштамповка в нижней части дверей. Задняя часть крыши станет более покатой, вследствие чего новинка будет значительно больше похожа на лифтбек, в то время как Superb нынешнего поколения вполне можно принять за седан. Фонари сделают более узкими и вытянутыми по горизонтали, их дизайн будет перекликаться с новой Октавией. Также с младшей моделью будет схожа верхняя часть крышки багажника (та, что над нишей номерного знака), которая получит отрицательный наклон.

Нынешний лифтбек построен на фольксвагеновской платформе MQB, которую, помимо прочих, использует и Volkswagen Passat B8. Следующее поколение моделей также получит общую платформу, однако пока нет практически никаких подробностей относительно технической части. Можно предположить, что в гамме будут присутствовать больше гибридных модификаций, которые уже сейчас имеются у Октавии и нынешнего Суперба. Также ранее была информация о том, что новый Пассат будет предлагаться исключительно с автоматической трансмиссией, в этом случае Суперб также может лишиться «механики» в следующем поколении.

Премьера нового Skoda Superb может состояться в следующем году.

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Сегодня в России цены на нынешний лифтбек начинаются с отметки в 2 265 000 рублей (1.4 TSI DSG, 140 л.с.). Также автомобиль можно приобрести с 2-литровым турбомотором в трёх вариантах мощности – 190 л.с. (от 2 675 000 руб.), 220 л.с. (от 2 862 000 руб.) и 280 л.с. (от 3 214 000 руб.). Последний комплектуется полным приводом, в то время как все остальные модификации переднеприводные. А эта модификация в исполнении Sportline является самой дорогой моделью Skoda на нашем рынке – от 3 806 000 рублей.

Напомним, в прошлом месяце в России дебютировал обновлённый кроссовер Skoda Kodiaq, также стали известны новые цены на модель.